Douglas Costa surpreende em recuperação e Grêmio traça um retorno antecipado

10/09/2021 | 09:33



A recuperação do meia-atacante Douglas Costa surpreendeu o departamento médico do Grêmio e a possibilidade de antecipar o retorno do jogador aos gramados ganha força. A previsão de sua volta aos gramados era para o final deste mês, mas, com a recuperação positiva de sua lesão muscular, já começará a treinar com bola na próxima segunda-feira.

A comissão técnica chegou a estudar a possibilidade de relacionar Douglas para a partida contra o Ceará, que acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, neste domingo, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas preferiu preservar o jogador e promover uma volta mais segura. Com isso, o mais provável é que atue no jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no próximo dia 19.

A preparação física do jogador começou a ser realizada dentro de campo na última segunda-feira. Com um trabalho especial, o meia-atacante recebe uma atenção individualizada. A lesão na coxa esquerda foi a única que o jogador teve desde que voltou ao Grêmio, mas Douglas Costa chegou a ficar de fora de alguns jogos por apresentar desconforto muscular.

Outro fator que tirou o atleta de jogos da temporada foi seu casamento, que provocou um período de folga dos trabalhos. Ao todo, Douglas Costa até o momento atuou em 14 partidas das 25 que poderia ter sido acionado. Em porcentagem, tal número se traduz em 56% de aproveitamento.

Sem Douglas Costa, o Grêmio terá a volta de dois jogadores estrangeiros para encarar o Ceará. O paraguaio Mathias Villasanti e o colombiano Miguel Borja, que conquistaram vitórias pelas seleções de Paraguai e Colômbia, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, se incorporam ao grupo nesta sexta-feira. Ambos, mesmo não tendo participado do longo período de 11 dias de treinamentos, devem ser titulares neste domingo.

"A gente vai virar esse jogo, o torcedor pode ter certeza que o segundo turno vai ser bem diferente", declarou o lateral-direito Rafinha em entrevista recente.