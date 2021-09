Jovem andreense dribla seguranças para tirar foto com ídolo Messi

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/09/2021 | 00:01



Um andreense de apenas 12 anos viralizou e virou notícia no sábado, véspera da partida entre Brasil x Argentina – que seria disputada por apenas quatro minutos no domingo, quando foi paralisada pela Anvisa (leia mais abaixo). Torcedor dos hermanos por influência do pai, Leonardo Luiz, 35, o jovem Rogério de Souza planejou durante toda a semana passada ir ao hotel onde os argentinos estariam hospedados, em São Paulo, para tentar tirar uma foto com Lionel Messi. E quando o camisa 10 desceu do ônibus, o garoto saltou a barreira de proteção e correu em direção ao ídolo. No meio do caminho, foi interceptado por seguranças, mas o próprio jogador solicitou que soltassem Rogerinho, que conseguiu realizar seu sonho.

“A gente tinha planejado durante a semana inteira. Chegamos no hotel, ficamos esperando no hall, quando vimos que os jornalistas estavam indo para uma outra saída, por onde os jogadores iriam entrar. Aí eles chegaram, o Messi foi um dos últimos a descer do ônibus. Algumas pessoas disseram que era praticamente impossível ele chegar onde a gente estava, o máximo era um aceno de longe. Então planejamos de eu pular a cerca para tentar chegar nele. Aí quando ele saiu, nem pensei: pulei e fui correndo. Tinham muitos seguranças, driblei um, driblei outro, aí o Messi pediu para me soltar, tirei a foto com ele e voltei. Foi a realização de um sonho ficar do lado dele, ainda mais porque me ajudou a ser solto pelos seguranças. Se eu já gostava dele antes, agora ainda mais”, contou o jovem.

Leonardo, que permaneceu do outro lado da barreira de contenção, disse que quando viu o filho correr em direção a Messi, ficou em um misto de sentimentos. “Conversamos com algumas pessoas, que disseram que era praticamente impossível que ele viesse até a grade tirar foto, por orientação (da AFA) aos jogadores. Eu disse para ele que a única chance era pular a grade e ir para cima. E numa ação de impulso, foi o que ele fez, saiu correndo. Na hora fiquei meio sem reação, torcendo para dar certo, para ninguém machucar ele, para o Messi ser o mais simpático possível. E deu tudo certo”, celebrou o pai. “Desde moleque torço pela Argentina e o Rogerinho herdou isso de mim. E ele tem no Messi seu maior ídolo no futebol.”

O impulso de Rogerinho talvez se explique não só pela paixão do pai, como por um episódio muito similar protagonizado pelo próprio Leonardo há 15 anos, antes mesmo do filho nascer. Em abril de 2006, quando Diego Armando Maradona veio a São Bernardo jogar uma partida de showball no Ginásio Poliesportivo, ele se passou por neto de dois hóspedes para entrar no hotel onde D10S estava hospedado para conseguir um registro com o astro.

“Chegamos lá e estava um tumulto. Os seguranças do hotel não deixavam nem chegar perto do portão. Aí eu vi um casal de senhorzinhos se aproximarem do hotel, encostei perto dos dois e disse ‘posso entrar com vocês e fingir que sou neto de vocês?’ Eles se assustaram, mas deixaram. Tirei foto com o Zetti, Muller, Dunga, Djalminha (que também participariam do jogo), mas queria mesmo era o Maradona. Fiquei na porta do elevador e na hora que ele saiu, o abracei e tentei tirar a foto. Mas quando abracei, tanto o Maradona quanto os seguranças me empurraram, aí a foto não ficou legal. Mas valeu o momento (risos)”, recordou Leonardo, que tinha 19 anos na época.