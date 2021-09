Santo André perde, mas termina 1ª fase em segundo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/09/2021 | 00:09



O Santo André se despediu da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D com revés. Ontem à tarde, no Estádio do Inamar, em Diadema, perdeu por 2 a 1 para o Bangu-RJ. Entretanto, o Ramalhão já havia entrado em campo classificado e, em razão dos demais resultados, terminou na vice-liderança do Grupo A-7, condição que o fará enfrentar no mata-mata o terceiro colocado do A-8, o Esportivo-RS.

No duelo de ontem, o técnico Wilson Júnior teve alguns desfalques para armar o Santo André. Mas não foi este o motivo do revés e, sim, a desatenção. Os dois gols do adversário saíram em lances previsíveis. Logo aos dois minutos de partida, Rochinha recebeu em condição duvidosa, a zaga andreense ficou – em linha – pedindo o impedimento, enquanto o adversário avançou livre e bateu no canto: 1 a 0. Já aos 28, após cruzamento da direita, Luís Araújo apareceu com liberdade, na pequena área, para cabecear às redes: 2 a 0.

No segundo tempo o treinador ramalhino passou a mudar o time. E, aos 19, Will serviu David Ribeiro, que bateu no contrapé do goleiro e diminuiu. Mas a reação andreense parou por aí, para felicidade dos cariocas, que também avançaram à segunda fase.