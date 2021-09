Ribeirão Pires e MIS promovem nova edição do Bate-papo de Cinema

Da Redação

03/09/2021 | 17:36



A SEJEL (Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo), da Prefeitura de Ribeirão Pires, segue em parceria com o MIS (Museu da Imagem e do Som) de São Paulo, e está com inscrições abertas para uma nova edição do Bate-papo de Cinema Mostra Pontos MIS, que acontece neste sábado (4) às 18h, no canal do Youtube do MIS, com apoio do serviço de streaming Belas Artes À La Carte.

O bate-papo será mediado pela roteirista e diretora, Giuliana Monteiro, mestre em produção de filmes pela faculdade de Nova York Tisch School of the Arts, onde coordenou diferentes projetos audiovisuais. O convidado especial, desta vez, será Bruno Cucio, mestrando no departamento de artes da Unesp, que desde 2009 atua em diferentes projetos voltados à produção artística. Bruno também é professor e coordenador pedagógico no Instituto de Cinema de São Paulo(INC).

Todos os interessados que assistirem ao filme irão receber, após a sessão, um cupom para acesso por um mês gratuito na plataforma Belas Artes à La Carte.

Desde maio deste ano, Ribeirão Pires integra o programa Pontos MIS, que oferece, de forma online, programas culturais gratuitos como filmes, palestras, exposições e oficinas, com o objetivo de difundir o conhecimento e atrair novos públicos para a área cultural.

Serviço:

04 de setembro, sábado

PROJETO: Bate-papo de Cinema Pontos MIS | Eva não dorme

AO VIVO

Link YouTube: https://youtu.be/Q0mRs66PT_Q

Classificação: 12 anos

Acessibilidade: Libras