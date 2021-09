GCM apreende réplica de arma de fogo e moto com emplacamento coberto

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/09/2021 | 16:08



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano apreendeu uma réplica idêntica de revólver calibre 38 e uma motocicleta Honda Falcon, com o emplacamento coberto, na madrugada de quarta-feira (1), no Bairro Fundação.

A ação policial foi iniciada quando a equipe ROMU (Rondas Municipais) deparou-se com motorista e garupa da moto em atitude suspeita, no cruzamento da Avenida do Estado com a Avenida Mariano Pamplona. A dupla desrespeitou a ordem de parada dos GCMs e fugiu para a Avenida Presidente Wilson, no Bairro Cambuci, onde foram abordados.

Na busca pessoal foi encontrada uma arma de airsoft, semelhante a um revólver calibre 38, sem a ponta laranja, em desacordo com o Estatuto do Desarmamento, e uma motocicleta sem documentos. Ambos foram conduzidos ao 8º Distrito Policial, no Bairro Belenzinho, e liberados posteriormente após apreciação da Autoridade de Plantão. A arma de airsoft e a moto permaneceram apreendidas.