S.Bernardo tem mais dois óbitos por Covid; região chega a 10.017 mortes

29/08/2021 | 20:25



Pelo segundo dia seguido, apenas São Bernardo entre as três cidades do Grande ABC que emitem boletins epidemiológicos aos fins de semana registrou mortes por Covid. Foram mais duas perdas na cidade, de duas mulheres de 60 e 71 anos. Com isso, o total de falecimentos desde o início da pandemia chegou a 10.017.

Foram reportados ainda mais 85 casos de Covid, sendo 60 em São Bernardo, 14 em Santo André e 11 em São Caetano. O número de moradores do Grande ABC que já tiveram contato com o novo coronavírus subiu para 247.778, sendo que, destes, 231.144 já estão recuperados.

Foram aplicadas entre sábado e domingo, 12.063 vacinas na região, sendo 8.169 referentes à primeira dose e 3.894, à segunda. Assim, o total de moradores que iniciam o esquema vacinal é de 70%, enquanto que a segunda dose já é realidade para 32,3% dos munícipes.

O Estado registrou ontem a menor média diária de novas internações por Covid de toda a pandemia, com 740 hospitalizações por dia, indicando queda de 11,9% em relação à semana epidemiológica anterior. Esse número chegou a ser 4,5 vezes maior no pico da segunda onda, chegando à 3.381 na média do início de março.

Os 645 municípios de São Paulo acumulam 4.253.516 casos de Covid e 145.522 óbitos. O total de recuperados da doença chegou a 3.992.899.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram mais 298 mortes e 13.210 casos de Covid. Com isso, o total de óbitos chegou a 579.308 e o de infectados a 20.741.815, sendo que 19.663.748 já estão recuperados.