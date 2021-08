Nova explosão é ouvida nos arredores do aeroporto de Cabul, dizem testemunhas

29/08/2021 | 11:56



Uma nova explosão foi ouvida neste domingo, 29, nos arredores do aeroporto internacional de Cabul, capital do Afeganistão. As causas ainda não foram esclarecidas pelas autoridades, tampouco há informações sobre feridos.

Imagens de uma emissora de TV afegã mostram fumaça escura saindo de uma zona residencial de Cabul. De acordo com as testemunhas ouvidas pela Reuters, um foguete teria atingido uma casa a noroeste do aeroporto.

Também segundo a agência, dois oficiais americanos, que não quiseram ser identificados, afirmaram que o ataque foi promovido pelos Estados Unidos. A explosão teria como alvo suspeitos de integrar o braço afegão do Estado Islâmico.

A explosão aumenta o temor por um novo ataque a civis na cidade, a exemplo do que ocorreu na última quinta-feira, 26. O atentado terrorista deixou 13 militares americano e mais de 170 civis afegãos mortos. Neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou na base aérea de Dover, em Delaware, para homenagear os mortos no ataque.

(Com agências internacionais)