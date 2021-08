Casamento de Naiara Azevedo teria chegado ao fim

27/08/2021 | 11:10



Ao que tudo indica, o casamento de cinco anos de Naiara Azevedo e Rafael Cabral teria chegado ao fim. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois passavam por uma crise no relacionamento desde o início de julho e agora decidiram não seguir mais com a relação.

Procurada, a assessoria de imprensa da cantora não retorno o contato até o momento para confirmar a informação. Ao colunista, no entanto, os responsáveis pela carreira de Naiara teriam dito que não sabem nada sobre o atual status do relacionamento da cantora.

Ainda segundo o jornalista, Naiara e Rafael estão separados há dez dias e cada um seguiu em uma viagem diferente. Ela está gravando conteúdo para um novo trabalho, e ele optou por seguir uma nova dupla que está agenciando.

Somando o tempo de namoro com o casamento, foram oito anos juntos. Em outubro de 2020, no dia em que comemoraram quatro anos de matrimônio, Naiara admitiu que o relacionamento deles era conturbado e que brigavam bastante. Além disso, reconheceu que não é uma pessoa fácil de lidar.