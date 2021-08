Retiro religioso de Sammy e Pyong Lee custou 5,5 mil reais

27/08/2021 | 10:10



Sammy e Pyong Lee não são mais um casal, no entanto, resolveram realizar juntos um retiro religioso de seis dias para se desconectar do mundo. Segundo Leo Dias, o objetivo da viagem seria reforçar a espiritualidade, se curar dos erros do passado e tentarem se unirem novamente como um casal.

Para isso, os influenciadores digitais não pagaram barato! O colunista entregou que o retiro de seis dias, que começou no dia 24 de agosto, custou cerca de cinco mil e 500 reais. O valor incluiria hospedagem, alimentação e materiais usados ao longo do programa. Os custos relacionados ao transporte foram pagados à parte.

O local seria a Estância Paraíso - Ministério Restaurando Vidas, localizada em Sabará, no interior de Minas Gerais, e seria frequentado por diversas celebridades. No programa, chamado Renovo, o objetivo é abençoar os cristãos que necessitam de restauração pessoal e renovação espiritual. Além de assistirem algumas palestras, passarem por sessões individuais com pastores, eles ainda contam com atendimento psicológico.

A assessoria deles confirmou que eles foram para o mesmo retiro, mas que não estão dormindo juntos.

Em busca da reconstrução de seu relacionamento com Cristo, Sammy viajou para um retiro espiritual em Minas Gerais. Seu ex-marido, Pyong Lee, está presente no local mas ambos chegaram separados, estão hospedados em quartos diferentes e cumprindo agendas de programação distintas, informou a equipe.

Os dois terminaram o casamento após a suposta traição dele com Antonela no programa Ilha Record.