Liga Europa tem 'grupos da morte' e Olympique de Sampaoli dá azar em sorteio

27/08/2021 | 09:12



Um dia depois de definir o futuro da Liga dos Campeões, a Uefa realizou nesta sexta-feira, em Istambul, na Turquia, os grupos da edição 2021-2022 da Liga Europa. Os destaques são as chaves B e E, que são as consideradas "da morte", além da C. No Grupo E, o Olympique de Marselha, comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, caiu junto à Lazio, da Itália, ao Galatasaray, da Turquia, e ao Lokomotiv Moscou, da Rússia.

Outra formação mais complicada de fato é a do Grupo B, com Monaco (França), PSV Eindhoven (Holanda) e Real Sociedad (Espanha) lutando pela vaga direta nos mata-matas. O Sturm Graz, da Áustria, promete ser um mero coadjuvante.

Um grupo que chama a atenção é o C, que contará com duas equipes de peso na Europa nos últimos anos: o Napoli, da Itália, e o Leicester City, da Inglaterra. Italianos e ingleses ainda enfrentarão o Spartak Moscou, da Rússia, e o Legia Varsóvia, da Polônia.

Com um novo regulamento, o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final e quem ficar no segundo lugar vai para uma fase preliminar, a de 1/16 avos de final, para enfrentar os oito terceiros colocados da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os oito vencedores destes confrontos de 1/16 avos avançam para pegar os líderes das chaves da Liga Europa.

Já quem terminar em terceiro nas chaves irá para o playoff dos mata-matas da Conference League, a nova competição continental da Uefa. A fase de grupos da competição começa no próximo dia 16 e tem previsão de encerramento no dia 9 de dezembro. Já a final está marcada para o dia 18 de maio, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.

MELHOR JOGADOR - O atacante Gerard Moreno, do Villarreal, foi eleito o melhor jogador da Liga Europa na última temporada. Destaque da equipe campeã, o espanhol levou a melhor sobre Bruno Fernandes, Edinson Cavani e Paul Pogba, astros do Manchester United, vice-campeão.

O jogador de 29 anos somou 289 pontos na eleição, uma boa distância para Bruno Fernandes, que ficou em segundo, com 160. Cavani foi o terceiro, com 44. O júri que escolheu o vencedor era formado pelos 48 treinadores das equipes da fase de grupos, além de 55 jornalistas da Associação de Mídia da Europa, um de cada país-membro da Uefa - os mesmos que votaram nas premiações da Liga dos Campeões e elegeu o brasileiro Jorginho como melhor da temporada na Europa.

Gerard Moreno, desta forma, se junta a um seleto grupo de estrelas que já conquistaram o prêmio de craque da Liga Europa, criado em 2017. Os vencedores anteriores foram Pogba (2016-2017), Antoine Griezmann (2017-2018), Eden Hazard (2018-2019) e Romelu Lukaku (2019-2020).

Confira os grupos da Liga Europa:

Grupo A - Lyon-FRA, Rangers-ESC, Sparta Praga-RCH e Brondby-DIN;

Grupo B - Monaco-FRA, PSV Eindhoven-HOL, Real Sociedad-ESP e Sturm Graz-AUT;

Grupo C - Napoli-ITA, Leicester City-ING, Spartak Moscou-RUA e Legia Varsóvia-POL;

Grupo D - Olympiakos-GRE, Eintracht Frankfurt-ALE, Fenerbahce-TUR e Royal Antuérpia-BEL;

Grupo E - Lazio-ITA, Lokomotiv Moscou-RUS, Olympique de Marselha-FRA e Galatasaray-TUR;

Grupo F - Braga-POR, Estrela Vermelha-SER, Ludogorets Razgrad-BUL e Midtjylland-DIN;

Grupo G - Bayer Leverkusen-ALE, Celtic-ESC, Betis-ESP e Ferencvaros-HUN;

Grupo H - Dínamo Zagreb-CRO, Genk-BEL, West Ham-ING e Rapid Viena-AUT.