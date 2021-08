Morrinhos de Atila na pauta em Mauá

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



27/08/2021 | 00:50



O governo do ex-prefeito Atila Jacomussi (SD), em Mauá, teve como uma de suas marcas visíveis a construção de rotatórias com o símbolo gráfico da gestão. As obras ficaram popularmente conhecidas como “morrinhos”. Durante a administração, Atila espalhou vários dos morrinhos pelo município. O assunto voltou à pauta nesta semana na Câmara. Líder da bancada do PT na casa, Geovane Correa apresentou requerimento ao governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT) pedindo que a Prefeitura retire os morrinhos da cidade. O vereador Leonardo Alves (PSDB) rebateu, dizendo que há outras prioridades, como reformar as praças que apresentam complicado estado de conservação. O debate rendeu, com troca de farpas.

Escritório no Paço

Vice-prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagali (PTB) protocolou pedido ao prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) para que seja disponibilizada sala, com infraestrutura necessária, para fazer atendimento político à população. Ela também solicita um funcionário para auxiliá-la nas atribuições e que Claudinho disponibilize publicamente sua agenda, com exceção de casos confidenciais, e o envio dos atos e ações da Prefeitura. Penha rompeu politicamente com Claudinho, mas já havia avisado que seguiria com atuação política no município.

Visita

A deputada estadual Marina Helou (Rede), que foi candidata a prefeita da Capital no ano passado, vem hoje ao Grande ABC. Estará na Vila de Paranapiacaba, em Santo André, e visitará a Apae em Mauá, entidade que recebeu R$ 100 mil em emenda da parlamentar.



Castelinho – 1

Como antecipado por esta coluna, o governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), confirmou a transferência da sede da Secretaria de Segurança para o prédio conhecido como Castelinho, na Rua Marechal Deodoro, região central da cidade. A transferência, dizem dentro da administração, serve para blindar ainda mais o coronel Carlos Alberto dos Santos (MDB), titular da pasta.



Castelinho – 2

Coronel Carlos Alberto tem sido bastante criticado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) pela falta de investimento na corporação. Com a ida ao Castelinho, o secretário de Segurança ficará fisicamente distante dos guardas-civis. O isolamento se intensificou depois que o Diário mostrou que o coronel é um dos réus no massacre do Carandiru, em 1992, e que corre risco de prisão após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) ratificar a sentença condenatória contra os policiais militares da época – Carlos Alberto comandava batalhões que invadiram o complexo penitenciário e executaram 111 presos.



Debate – 1

O presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), recebeu a visita da secretária nacional da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ângela Gandra. A agenda ainda teve as presenças do vereador Jorge Araújo (PSD, São Bernardo) e do ex-vereador Ricardo Andrejuk (PSDB, de São Caetano).



Debate – 2

“A defesa da vida e da família é mais que um discurso. São ações que comprovam que tenho a missão confiada por Deus desde 2006, quando fui convidado a participar da comissão em defesa da vida da Diocese de Santo André. A luta mais recente foi a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara e a entrega da casa da gestante pelo governo Paulo Serra (PSDB)”, comentou Pedrinho, que conversou com Ângela justamente os projetos na área de defesa da mulher no município.