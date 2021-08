O criador de um clássico fanzine

“Aviso Final é já um clássico fanzine de rock e outras expressões culturais alternativas, ou o que danado se possa definir assim.”

Henrique Magalhães, editor do blog Marca de Fantasia, comentando o número 35 da revista editada por Renato Donisete

“A palavra fanzine vem de fanatic magazine, que na tradução para a língua portuguesa significa revista de fãs.”

Do blog Design Culture

Renato bate um bolão em várias áreas do jornalismo, trazendo novos cortes para o registro futebolístico do Grande ABC, especialmente o de São Caetano, numa feliz dobradinha com Luiz Romano e levando adiante o legado deixado por estudiosos como o querido e sempre importante Narciso Ferrari. O aniversariante do dia vai além, e se consagra no pioneirismo de uma nova forma de expressão, a fanzine.

Tricolor e Azulão

Depoimento: Renato Donisete

Meu time de coração é o São Paulo FC, mas também torço e acompanho a AD São Caetano desde a sua fundação.

Minhas pesquisas são referentes ao futebol de São Caetano. Tento documentar os jogos, resgatar as memórias das equipes e seus jogadores.

Consegui resgatar um pouco da história do extinto time amador América FC do bairro Barcelona, graças ao apoio do jogador João Dandov, que atuou na década de 1960.

Também levantei todos os jogos e gols do craque santista Coutinho, quando teve breve passagem pelo Saad, em 1973.

TÚNEL DO TEMPO

Gostaria de acompanhar a trajetória dos times profissionais que representaram a cidade na década de 1960: Transauto, Atlético Vila Alpina, Cerâmica, GM e Monte Alegre.

O GANDULA

Lembro um jogo beneficente no extinto Estádio dos Eucaliptos, da ADC General Motors. Estava passando pelo portão de entrada do campo e o árbitro pediu para eu ser um dos gandulas. Fiquei na linha de fundo, próximo da trave e quase levei uma bolada desferida por um daqueles potentes chutes do Rivellino (risos). Peguei autógrafos de vários jogadores, inclusive do goleiro Barbirotto e do atacante Casagrande (que na época, 1984, jogava no São Paulo).

MEMOFUT

Quem me apresentou ao Memofut foi o Luiz Domingos Romano, em janeiro de 2016.

O Memofut é um grupo fantástico, coordenado brilhantemente pelo Alexandre Andolpho.

Neste grupo aprendo muito sobre futebol, sem contar o apoio dos participantes.

No meu artigo mais recente que saiu na revista Raízes (publicação da Fundação Pró-Memória de São Caetano), o Ademir Takara (bibliotecário do CRFB) me indicou preciosos artigos de jornais e o Dr. Moacir Andrade Peres disponibilizou da sua coleção de álbuns de figurinhas uma rara imagem da AA São Bento, de 1955.

Em uma das reuniões, conheci o Rodolfo Pedro Stella Jr, apresentado pelo Ademir Takara. Neste dia, coincidentemente, encontramos o Julio Bovi Diogo na biblioteca do Museu do Futebol. Deste encontro surgiu a ideia de lançarmos o Almanaque do Saad Esporte Clube: 1961-1992 (Edição dos Autores, 2019). Um livro já esgotado.

ÍDOLOS

No futebol admiro muito a carreira do meu xará Renato (Carlos Renato Frederico, meia do São Paulo na década de 1980), torcia demais por ele.

Na vida acadêmica, o trabalho dos professores Marcos Garcia Neira, Henrique Magalhães, Gazy Andraus e Elydio dos Santos Neto.

No Memofut aprecio as obras do Gustavo Longhi de Carvalho, Celso Unzelte, do mestre Domingos D’Angelo e do professor Aristides Almeida Rocha.

Outras grandes referências para minhas pesquisas são os trabalhos do historiador José Pires Maia (Zezé) e do saudoso Narciso Ferrari.

EMOÇÕES

O nascimento dos meus sobrinhos, Heitor e Higor; ter conhecido a mulher da minha vida, a educadora Gilvânia Bastos.

No futebol: os acessos e títulos do São Caetano e as conquistas das Libertadores e Mundiais pelo São Paulo.

HOJE

Sou professor de educação física nas redes estadual e municipal de São Paulo.

No momento estou divulgando o e-book Fanzines, artezines e biograficzines, organizado por Gazy Andraus e Henrique Magalhães (Universidade Federal de Goiás, 2021). Nesta obra eu tenho um artigo contando a história de 30 anos do fanzine de música punk que produzo no Grande ABC. Este e-book encontra-se disponível gratuitamente em www.marcadefantasia.com.