Kerry deve pressionar China a parar de financiar projetos de energia via carvão

26/08/2021 | 18:28



O enviado especial para o Clima dos Estados Unidos, John Kerry, planeja outra viagem para a China na próxima semana, na qual pressionará líderes a decretar uma moratória no financiamento internacional de projetos de energia movida a carvão, afirmaram pessoas ligadas ao assunto. Pequim ainda não financiou nenhum novo projeto do tipo no exterior neste ano, pela primeira vez desde que lançou sua iniciativa de infraestrutura Belt and Road, em 2013, segundo estudo recente do Instituto Internacional de Finança Verde, sediado em Pequim.

Autoridades dos EUA desejam que o governo chinês decrete uma interrupção formal desses projetos, de acordo com as fontes.

A China, por sua vez, tem enfatizado a importância de cumprir os compromissos atuais para reduzir emissões de gases estufa antes de fazer novos, disse uma das pessoas ouvidas.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem caracterizado a relação bilateral como primariamente de competição, mas funcionários em Washington deixaram claro que em alguns temas, como clima e Afeganistão, há espaço para cooperar.