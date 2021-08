Em Nos Tempos do Imperador, Samuel irá pedir a mão de Pilar em casamento

26/08/2021 | 16:11



Mesmo como ficção, Nos Tempos do Imperador é a oportunidade perfeita para aqueles que desejam conhecer um pouco mais da história do Brasil. Os próximos capítulos serão permeados de romance e tensão. Então prepare-se, pois já no episódio desta quinta-feira, dia 26, como adiantou o jornal Extra, Samuel, papel de Michel Gomes, salvará Pilar, a quem Gabriela Medvedovski dá vida, da emboscada feita por Zayla, personagem de Alana Cabral. Já nos próximos capítulos, segundo a coluna da Patrícia Kogut, os embaraços ficarão por conta da família real, já que Tereza Cristina, vivida por Letícia Sabatella, e Pedro, papel de Selton Mello, serão flagrados por Luísa, personagem de Mariana Ximenes - e que vem se envolvendo com o Imperador. Tudo não passa, aliás, de um plano para separar de vez o nobre casal.

Como forma de evitar um escândalo devido a traição do Imperador, Caxias, papel de Jackson Antunes, irá aconselhá-lo a viajar pelo Brasil e visitar aliados locais. Enquanto isso, na Pequena África, após a recuperação da amada, Samuel irá pedir a mão de Pilar em casamento. O lugar é um ponto de refúgio onde escravizados podem encontrar abrigo. Um dos líderes é o Balthazar, vivido por Alan Rocha, que criará uma celeuma no quilombo ao desaparecer com sua mulher, Abena, papel de Mary Sheila, depois de um encontro com o policial Borges, personagem de Danilo Dal Farra.

Em entrevista ao jornal Extra, Alan Rocha comenta como está sendo viver o personagem:

- Desejamos cada vez mais mostrar a história do nosso povo. Se pudesse, gostaria de ver uma novela falando só da Pequena África.

Além de ator, Alan é músico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e já passou por diversas formações musicais. Em 2019, o artista lançou seu primeiro disco, Alumiou. O pai de Ângelo e Júlio ainda interpreta o personagem principal na série Doutor Gama, disponível na GloboPlay. Luiz Gama é uma das figuras mais importantes da história do país, como advogado abolicionista libertou mais de 500 escravizados. Incrível, não?