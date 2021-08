Segurança: processo e disciplina

Do Diário do Grande ABC



25/08/2021 | 23:59



De acordo com o site Criança Segura, cerca de 112 mil crianças são internadas em estado grave por ano no Brasil. A maioria dessas ocorrências poderia ter sido evitada. Elas acontecem por falta de conhecimento sobre os perigos e os riscos existentes ao nosso redor. E é para evitar acidentes que as indústrias químicas, petroquímicas e de refinação de petróleo desenvolveram a Sepro (Segurança de Processo). Uma metodologia eficiente de gestão de riscos. No Polo Petroquímico do Grande ABC, segurança é tema de extrema importância. Além das diretrizes da Sepro, as empresas seguem rigorosas normas, resoluções e regulamentações nacionais, estaduais, e até mesmo internacionais.



Os objetivos da Sepro são promover a proteção dos empregados, do patrimônio, do meio ambiente e da comunidade do entorno. A sua implantação é trabalho minucioso e detalhista, que envolve todas as áreas da empresa.



A primeira etapa consiste na análise dos processos, incluindo as pessoas, os materiais, equipamentos e sistemas. Depois, são mapeados os perigos existentes, relacionando-os aos seus respectivos riscos. Perigo é tudo aquilo que pode ferir ou causar dano material. Já o risco ocorre se você não tiver medidas de prevenção contra o perigo. Em uma residência onde mora uma família com crianças pequenas, as janelas podem representar perigo e a queda seria o risco. Por meio de softwares de alta precisão, são calculadas as probabilidades de ocorrência de cada risco e o nível de danos que podem ocasionar. E para cada risco são estabelecidas medidas preventivas, diminuindo de forma eficiente a possibilidade de acidente. Na residência, o risco de uma criança se acidentar nas janelas é alto. A medida preventiva seria colocar redes de proteção.



Ainda, para cada possível ocorrência, é estabelecido um plano de contingência, visando minimizar os impactos em caso de acidente. Exemplos de contingências são as barreiras de contenção, sistemas de segurança, treinamento de evasão dos funcionários e da comunidade, da brigada de incêndio, as orientações referentes às atuações da defesa civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Guarda Civil Municipal, além de órgãos públicos. O sucesso de todo o planejamento e da implantação de segurança de processo pode ser definido pela palavra disciplina. Sem ela, todos os esforços necessários para que a atividade seja segura serão perdidos.



Todos os investimentos em tecnologia, manutenção, treinamentos, e, principalmente, em estabelecer cultura de segurança de processo têm como finalidade proteger o patrimônio, o meio ambiente e salvar vidas.



Carlos Barbeiro é coordenador executivo de segurança, saúde e meio ambiente do Cofip-ABC.



PALAVRA DO LEITOR

Paul Harris – 1

Sendo morador antigo de São Caetano, conheço bons serviços prestados pela Biblioteca Paul Harris, tanto aos estudantes como à comunidade em geral. Trata-se de espaço importante de apoio e promoção cultural, com reuniões, apresentações de artistas iniciantes e lançamentos literários (lancei dois livros em seus salões). Fica o apelo ao prefeito interino, Tite Campanella, para que reconsidere a decisão de remover a biblioteca do local atual, onde está muito bem instalada (Política, dia 24). A cultura precisa (e merece) amplos espaços.

Gilberto Tadeu de Lima

São Caetano



Paul Harris – 2

É público e sabido que a educação de São Caetano todo ano está no topo dos rankings e tudo isso se deve às políticas públicas e do esmero que até então os governantes tinham com o cidadão. A existência da biblioteca com toda a certeza contribuiu para o alto índice educacional do município. É quase promíscuo o que o prefeito interino Tite Campanella e o secretário de Educação Fabrício Coutinho anunciaram e decidiram fazer: fechar as dependências da Biblioteca Municipal Paul Harris e transformá-la em digital. E o respeito com as muitas pessoas que vão lá para estudar e ter lugar tranquilo para ler? E o respeito com os idosos que não dispõem de expertise em tecnologia? E o respeito com todo o acervo de livros que dispõe de edições e coleções inéditas e antigas? É desdém com o cidadão, com o dinheiro público, com a cultura, com a educação e com os cidadãos de São Caetano que vão à biblioteca.

Elsa Rodriguez

Mauá

Paul Harris – 3

Fiquei estarrecido com reportagem neste Diário sobre a Biblioteca Paul Harris! Eu, que sou escritor e assíduo frequentador da biblioteca há anos e sempre me orgulhei de contar aos amigos de fora e nas viagens que faço, como São Caetano tem biblioteca exemplar, bem administrada, com atividades concorridas em que comparecem dezenas de escritores de toda a região, ações constantes com alunos da rede pública, lançamentos intermitentes de livros, saraus e leituras de histórias, grupo popular de literatura com vários integrantes, entre tantos outros sucessos, não posso imaginar como seu precioso acervo, adquirido, indexado e conservado com muito suor e trabalho desde a fundação, em 1954, vai sair de prédio amplo, totalmente adaptado para o tipo de material arquivado, para outro ao lado, que, em comparação, é cubículo. A população precisa saber com clareza qual vai ser o destino exato dos livros, pois esse acervo é patrimônio material e cultural da cidade!

Marcos Eduardo Massolini

São Caetano

Reunião

Governadores fizeram reunião na qual divulgaram posição de busca de entendimento entre poderes da República. E solicitaram audiência com o presidente Bolsonaro. Mas alguns de seus ministros não querem que ele participe dessa reunião. Afinal, quando teremos situação que diminua os problemas que o Brasil está enfrentando?

Uriel Villas Boas

Santos (SP)

Lastimável

O senhor prefeito Paulo Serra deve esquecer que governa para toda Santo André, e não apenas para alguns bairros mais chiques. Regiões centrais de cidades normalmente são mais antigas, mas nem por isso devem ser abandonadas. A Rua 24 de Fevereiro, no bairro Casa Branca, é exemplo de descaso. Há quase dois anos trecho da via foi recapeado, mas em um dos lados ficou um metro sem fazer. Depois, foi feito trecho mais à frente, mas o serviço pessimamente realizado ainda está lá.

Apolinário dos Anjos Costa

Santo André