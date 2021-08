Morre Eric Wagner, integrante do Trouble e The Skull, vítima da Covid-19

24/08/2021 | 12:10



Na manhã do dia 23 de agosto, o perfil oficial da banda The Skull informou a morte de Eric Wagner, integrante do conjunto e antigo membro do grupo musical Trouble.

Eric tinha 62 anos de idade e havia sido internado em decorrência da Covid-19 no dia 17 de agosto.

A publicação realizada pela página da banda lamentava o ocorrido e promete trazer mais informações assim que possível:

Todos nós estamos arrasados e em estado de choque. Perdemos um companheiro de banda, amigo e irmão. Faremos uma declaração assim que tivermos mais informações e soubermos como lidar com isso.