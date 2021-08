Solteira, Luísa Sonza se aproxima de Pedro Calais, da banda Lagum

24/08/2021 | 10:10



Solteira, Luísa Sonza mostrou nas redes sociais que não tem tempo para curtir a fossa de seu término com Vitão e já está aproveitando o tempo com os amigos no Rio de Janeiro!

A cantora curtiu o fim de semana ao lado de alguns amigos e chamou a atenção ao aparecer com o também recém-solteiro Pedro Calais, vocalista da banda Lagum e ex-namorado da atriz Giullia Buscacio.

No Instagram, Luísa compartilhou alguns registros de um passeio de barco em que estava acompanhada também de Gabi Melim e o namorado dela, o cantor Gabriel Geraissati, Guto, da dupla Outro eu, com a namorada, Claria Farias, além do influenciador Gabriel Rocha e da amiga Victória.

Segundo o jornal Extra, a aproximação de Luísa e Pedro chamou atenção pois além do passeio de parco, eles também foram vistos juntos conversando na Barra da Tijuca, onde o cantor reside.

Ao divulgar a curtição com os amigos, Luísa ainda deu o que falar por legendar a publicação citando sua música, Melhor Sozinha, mas mostrando que anda muito bem acompanhada.

Eu sou bem melhor sozinha mas arrasta pro lado, escreveu ela, divulgando o álbum de fotos do passeio.

No fim de semana, Luísa também usou as redes sociais para fazer um desabafo, afirmando que está cansada:

P***a, gente, eu estou tão cansada. Quando eu acho que minha vida vai ficar de boa finalmente, algo acontece e fico mal de novo. Ainda bem que eu tenho vocês. Espero tê-los pelo resto da vida. Acho que meu propósito de vida é só eu e vocês mesmo. Eu prometo que vou tentar passar por cima, de novo. Eu sei que tem gente que se inspira em mim e na minha força, só que eu não sei se tenho mais força para dar. Estou com medo de ser fraca. Estou com medo de não conseguir mais dar o meu melhor a partir daqui. Estou com medo. Prometo ser o melhor que eu puder sempre, mesmo que às vezes o meu melhor não seja o suficiente, quero que vocês saibam que eu tentei, escreveu no Twitter.