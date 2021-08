Francisco Lacerda

22/08/2021 | 13:42



Sem conseguir repetir as boas atuações na Libertadores, o Palmeiras até mostrou superioridade, mas, sem pontaria, parou ontem no fechado Cuiabá pela 17ª rodada do Brasileirão e perdeu, 2 a 0. Clayson, no início, e Uillian Correia, nos acréscimos, fizeram os gols.



O Cuiabá abriu o placar logo a um minuto de jogo. Clayton recebeu livre na entrada da área e bateu firme no canto de Weverton: 1 a 0. Como era de se esperar, até por jogar em seus domínios, o Palmeiras foi para cima, mas não conseguia penetrar no esquema defensivo montado por Jorginho no Cuiabá. O time exagerava nos chuveirinhos e arremates para fora. Zé Rafael até empurrou às redes cruzamento de Dudu no primeiro tempo, entretanto, após checagem, o lance foi invalidado pelo VAR.



Na segunda etapa o Verdão voltou melhor, pressionava e empurrava o Cuiabá. Era praticamente ataque contra defesa. Mas o excesso de atacantes deixava o meio do time de Abel vulnerável. O Cuiabá aproveitava para trocar passes e, assim explorar contra-ataques. E foi assim que, aos 48, Uillian Correia recebeu dentro da área, cortou de direita e fuzilou de esquerda: 2 a 0 e a quarta partida sem vitória do Palmeiras, que se mantém na vice-liderança, com 32 pontos. Já o Cuiabá foi a 20, no 13ª posto.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 2 CUIABÁ

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha (Piquerez), Luan, Gustavo Gómez e Renan (Gabriel Menino); Danilo, Zé Rafael (Willian) e Rafael Veiga; Dudu, Wesley (Gustavo Scarpa) e Rony (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira.

CUIABÁ - Walter; Lucas Ramon (Anderson Conceição), Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Rafael Gava (Uillian Correia) e Pepê (Yuri); Cabrera (Camilo), Jenison (Osman) e Clayson. Técnico: Jorginho.

GOLS - Clayson, a um minuto do primeiro tempo; Uillian Correia, aos 48 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Pepê (Cuiabá) e Deyverson (Palmeiras).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Allianz Parque.