Governanta que foi supostamente agredida por Britney Spears diz que os cachorros da cantora estavam à beira da morte

21/08/2021 | 15:11



Como você acompanhou, a suposta agressão de Britney Spears contra sua governanta teria sido causada por um desentendimento a cerca da saúde de seus cachorros. Na versão contada pela funcionária, ela teria os tirado da casa da cantora após perceber que eles estavam doentes e tendo seus cuidados negligenciados.

Fontes do TMZ afirmaram que os pets estavam à beira da morte.

- Um dos dois cães de Britney tem sérios problemas digestivos e ambos os cães deveriam ser alimentados com um tipo especial de comida. Fomos informados de que a governanta ficou alarmada quando viu os cães sendo alimentados regularmente com restos de comida, fazendo com que os animais de estimação ficassem muito doentes, especialmente aquele com problemas digestivos.

E continua:

- A governanta também disse que os dois cães estavam desidratados por falta de água, o que a levou a levá-los ao veterinário.

O veterinário teria ficado alarmado com a situação dos pets e, por isso, todos tomaram a decisão de deixá-los na casa da babá dos cachorros e não de Britney. Eita!