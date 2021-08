Luísa Sonza declara o seu amor por Vitão após fim de relacionamento: Eu o amo demais

21/08/2021 | 15:10



Como você viu, Luísa Sonza e Vitão acabaram dando um basta na relação que mantinham. E após este anúncio, a cantora escreveu um comentário muito fofo para o ex-namorado no Instagram:

Eu o amo DEMAIS. Independente de qualquer coisa, Victor se tornou parte da minha família e eu vou amar e protegê-lo sempre. Saibam todos que o amor continua e isso ninguém nunca vai tirar nem abalar.

Pipocava na internet rumores sobre o fim do relacionamento há um bom tempo, no entanto, foi na última sexta-feira, dia 20, que a loira confirmou os boatos. Lembrando que ees estavam juntos desde junho do ano passado.

Vitão, por sua vez, recebeu uma série de mensagens ofensivas depois de lançar a música Takafaya e aproveitou para fazer um desabafo nas redes sociais:

Já me calei demais. Não quero mais engolir vocês. Sinceramente, se você não gosta da minha música, não ouça. Se você não consegue conter seu comentário infeliz, pelo menos ouça a música e tente absorver algo.

Que os dois sejam muito felizes nos caminhos que resolverem seguir, não é mesmo?