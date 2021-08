Marcelo tenta acelerar suas contas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/08/2021 | 00:36



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), quer aproveitar o bom momento junto à Câmara para acelerar a votação das contas do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT), referente ao ano 2016, que impacta diretamente em sua estabilidade jurídica. Naquele ano, Marcelo ficou 15 dias à frente da Prefeitura, já que a cidade não tinha vice, ele era o presidente do Legislativo e o então prefeito tirou férias de duas semanas. O TCE (Tribunal de Contas do Estado) emitiu parecer pela reprovação do balanço e, se os vereadores mantiverem a avaliação, Marcelo corre riscos jurídicos. Nesse cenário, ele enviou emissários à casa para pedir celeridade nessa votação, pois acredita ter atualmente os dois terços necessários para reversão do parecer da corte. Parte da base de sustentação, porém, resiste em acelerar o procedimento.

Visita

O deputado federal Vinicius Poit, pré-candidato ao governo do Estado pelo Novo, estará em Santo André no dia 30. Ele reservou a data para diversas atividades partidárias na cidade, conversa com filiados e apresentação de plano de trabalho na construção de seu projeto ao Palácio dos Bandeirantes no pleito do ano que vem.

Título de cidadão

O vereador Edval da Farmácia (PSDB), de Diadema, sugeriu a concessão de título de cidadão ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, que também preside o PSDB no Estado.



Exoneração

José Francisco Jacinto, o Icão, foi exonerado da chefia de gabinete do vereador Chiquinho do Zaíra (Avante), de Mauá. Foi substituído por Rogério de Paula Costa, o Kuka.



Posicionamento – 1

O vereador Sargento Simões (Podemos), de Mauá, avisou que vai votar a favor das contas do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT), que vieram com parecer pela reprovação por parte do TCE (Tribunal de Contas do Estado). Segundo o parlamentar, não seria justo rejeitar a contabilidade por causa do atual prefeito da cidade, Marcelo Oliveira (PT).



Posicionamento – 2

“Eu explico. Marcelo responde neste processo por ter ficado 15 dias como prefeito, devido às férias do Donisete. Em 1.461 dias, o Marcelo ficou menos de 2% respondendo por aquela administração. Eu não gostei do governo do Donisete, mas não posso ser injusto com o Marcelo”, disse Simões, que votou para rejeitar as contas do ex-prefeito Atila Jacomussi (SD). “É outra situação. Ele era o prefeito e o tribunal foi claro em mostrar a série de erros.”



Nova função

O jornalista Samuel Boss assumiu a chefia de gabinete do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL). Ele herda o lugar de Raphael Volpi, filho de Volpi, que foi deslocado para ser secretário de Assuntos Estratégicos, pasta recriada para gerenciar as verbas externas ou de emendas parlamentares que chegarão à cidade.



Dobrada

Ex-prefeito de Franco da Rocha, Kiko Celeguim (PT) será candidato a deputado federal no ano que vem, em dobrada com seu pai, o atual deputado estadual Mário Maurici Lima de Morais (PT). A movimentação da dupla pode ecoar no Grande ABC, já que Maurici foi supersecretário em gestões petistas em Santo André e ainda mantém certo núcleo na região.