Associação oferece palestras sobre educação financeira

Yara Ferraz



15/08/2021 | 07:33



Em setembro, mês que completa um ano de funcionamento, a Apoef (Associação de Profissionais Orientadores e Educadores em Finanças) vai oferecer programação online gratuita com participação de palestrantes e educadores da associação. O principal intuito é levar o tema da educação financeira para mais pessoas.

De acordo com o diretor de expansão da Apoef, Clayton Schnepper, a ideia é promover treinamentos, palestras e debates. “Além dos nossos educadores, vamos chamar mais pessoas para o nossos eventos online. A ideia é falar sobre a mudança no comportamento financeiro e quais ações podem ser tomadas para isso”, disse.

Atualmente, são 65 milhões de inadimplentes no Brasil. “Educação financeira não é só controlar os seus gastos em uma planilha ou no caderninho. Vai além e envolve até mesmos aspectos emocionais, que influenciam muito antes de contrair uma dívida”, afirmou o diretor.

A Associação conta com 120 educadores financeiros sócios. Há representantes em 24 estados e no Distrito Federal, além de quatro países: Angola, Moçambique, Portugal e Bolívia. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site www.apoef.org.