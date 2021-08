Obituário - 15 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/08/2021 | 00:00



Santo André

Vicente Fransoze, 94. Natural de Airituba (Espírito Santo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Maineti Rubin, 84. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lázaro Venâncio, 82. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Morgante, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonia Cruz Yeste dos Reis, 77. Natural da Espanha. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Fagundes do Couto, 72. Natural de Santa Rita de Caldas (Minas Gerais). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Cemitério Municipal de Ouro Fino (Minas Gerais).

Altivo Lopes de Farias, 71. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pedreiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Morais de Aguiar Araujo, 70. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Maria dos Santos, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Enfermeira. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Marcial José Garcia, 100 anos. Natural de Umari (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Edite Benvine Fiori, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Nair Pires Nogueira, 87. Natural de Avaí (São Paulo). Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

José Alcântara de Lima, 85. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Norival Nogueira, 76. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Maria Camargo Ruiz, 68. Natural de Boituva (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Francisco Borges Filho, 60. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Maria Joana Pereira da Silva, 54. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Francisco Netto Rui, 98. Natural de Palmeiras, distrito de Suzano (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vilma Dorta Gentil, 85. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Voney Evangelista, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 11. Cemitério das Lágrimas.

Sérgio Ribeiro Santiago, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiz Augusto Fantini, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Enedina Geraldo Carlos, 82. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Nelson Oliveira Góes, 62. Natural de Uruçuca (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Paulo Ruas Chaves, 61. Natural de Felisburgo (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Dernivaldo Alves Pereira, 40. Natural de Itinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Fernando Soares Emiliano Ribeiro, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

José Marcelino Batista, 63. Natural da Pedra do Anta (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Vera Lúcia Moreira, 62. Natural de Ponte Nova (Minas Grais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Antonina Barbosa da Silva, 87. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Santa Lidia.