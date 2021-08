Maisa Silva estará de volta ao SBT, com 'Teleton'

13/08/2021 | 11:25



Maisa Silva é "cria" do SBT. Embora tenha iniciado a carreira no palco de Raul Gil, ainda na Record TV, foi na emissora de Silvio Santos que ela alcançou o estrelato. Ainda pequenina, comandou sozinha o infantil Bom Dia e Cia, passou por novelas até conquistar um programa, já na adolescência, com o nome dela. Depois de 13 anos, Maisa decidiu sair do SBT para engatar uma carreira na Netflix, além de trabalhar na produção de outros conteúdos, sobretudo nas redes sociais.

Agora, a apresentadora irá voltar para a emissora de Silvio Santos em outubro, mas é por um motivo nobre: ela será uma das participantes da edição 2021 do Teleton, em outubro. A atração, que interrompe a programação habitual do SBT por 24h, tem o objetivo de arrecadar fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança com Deficiência).

Apesar disso, Maisa Silva segue com o contrato com o serviço de streaming e a volta definitiva aos estúdios da Anhanguera não é mencionada pela artista.