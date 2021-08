Dia da Informática: Relembre a história do gigante ENIAC

Sérgio Vinícius

*Por Sebastian Mackinlay, que relembra a origem do ENIAC

No dia 15 de agosto (domingo), profissionais da tecnologia em todo o mundo celebram o Dia da Informática. A data marca o evento de lançamento do ENIAC, o primeiro equipamento eletrônico que viria a ser chamado de computador, em 1943.

Criada pelos norte-americanos John Eckert e John Mauchly, a máquina foi projetada a pedido do exército dos EUA, durante a Segunda Guerra Mundial para realizar cálculos.

O ENIAC era tão grande que ocupava uma área de 180 metro quadrado e pesava 30 toneladas. Sua capacidade de processamento era de 5 mil operações por segundo, considerado um marco para época.

Um poder de processamento superado, ainda nos anos de 1970, por uma calculadora portátil. Imagina se fizéssemos essa comparação com os smartphones que cada um de nós carrega no bolso, hoje em dia.

ENIAC: era mesmo um computador?

Porém, o que eu gostaria de destacar aqui é que o surgimento do ENIAC foi o marco inicial para o desenvolvimento de ferramentas mais modernas e que pudessem ir além da realização de cálculos.

Por mais que ainda exista a discussão de que o ENIAC não seja necessariamente o primeiro computador criado, a data de sua apresentação foi escolhida como Dia da Informática. Isso – justamente – por conta da evolução que ele iniciou.

Por muitas décadas, computadores e similares ficaram restritos a governos e empresas fechadas, sendo de difícil acesso para a população em geral. Desde então, muita coisa aconteceu e a evolução tecnológica iniciada com esses primeiros equipamentos permitiu um salto tecnológico e humano em todo o mundo.

Cronologia dos computadores

Para traçar uma breve cronologia, os primeiros PCs (personal computers) foram desenvolvidos nos anos de 1970. A partir da segunda metade dessa década, os equipamentos evoluíram e PCs mais compactos foram produzidos. O fator preço dificultou sua popularização.

No início da década de 1980, a IBM apresentou ao mercado o IBM PC, que tinha como objetivo ser uma opção mais barata para pequenos negócios, dando início a um movimento de popularização dos computadores. Os primeiros laptops também surgiram nesse período, que entrou para a história como determinante para o desenvolvimento dos computadores, abrindo caminho para tudo o que viria nos próximos anos.

O surgimento dos computadores compostos por gabinetes, tela, teclado e mouse, além do sistema operacional Windows 95 desenvolvido pela Microsoft, que possibilitou a popularização do computador pessoal, sem sombra de dúvida, foram marcos da década de 1990.00

Há de se considerar que foi a criação da World Wide Web (www) que permitiu a abertura da internet para todo o mundo foi o fato determinante para que as máquinas passassem de meros equipamentos de cálculos para conectores mundiais possibilitando a troca de informações, dados e comunicação entre as pessoas.

Importante lembrar que a internet havia sido criada em 1962, mas até então, era utilizada apenas em espaços acadêmicos.

Novo milênio: ENIAC ainda tem influência

A chegada do novo milênio representa um salto revolucionário da informática. A internet encontrava-se em plena expansão e as gigantes Microsoft e Apple se esforçavam pelo domínio do mercado. Nesse período, presenciamos o desenvolvimento de processadores cada vez mais potentes, de telas de alta resolução e notebooks cada vez mais leves e telas cada vez mais finas.

Também é nesse período que começam a surgir os primeiros smartphones e tablets que seriam o estopim de uma nova revolução e popularização total da informática e da internet. O que se iniciou nos anos 2000 culminou no que temos hoje: a utilização dos smartphones como computadores portáteis, o que faz deles elementos cada vez mais imprescindíveis na vida das pessoas.

Não é exagero dizer que as nossas vidas se encontram nestes equipamentos.

É por meio deles que fazemos compras, transações bancárias, assistimos aulas, filmes ou shows de nossos artistas preferidos. Isso sem mencionar que essas máquinas, além de armazenar fotos e vídeos de todos os momentos com a família, amigos e as impagáveis gracinhas dos animais de estimação, ainda guardam documentos pessoais oficiais, como RG e CNH.

Indo um pouco mais além, temos as casas automatizadas, os carros com comando de voz, os relógios inteligentes e as assistentes virtuais. Dispositivos que, graças a evoluções como a internet das coisas (IoT) e a gestão de arquivos em nuvem, estão conectados ao celular, tablet e computador.

Por traz de toda essa evolução e constantes revoluções da tecnologia, estão os profissionais que escolheram essa área como profissão. São eles que, a partir das necessidades da sociedade, desenvolveram e continuam desenvolvendo produtos e aplicações com o objetivo de tornar o nosso dia a dia mais prático e dinâmico.

Assim, o dia 15 de agosto é uma justa homenagem não só a John Eckert e John Mauchly, pela invenção do ENIAC, mas também a todos que vieram antes e depois deles e que, com curiosidade e espírito desbravador, continuam revolucionando a vida de todos nós.

*Sebastian Mackinlay é CEO da Digital House Brasil