13/08/2021 | 00:01



Ribeirão Pires será a primeira cidade do Grande ABC e uma das pioneiras no Estado a vacinar munícipes com menos de 18 anos. Ontem, a Prefeitura anunciou calendário de imunização de crianças e adolescentes de 12 a 17 a partir de amanhã. O primeiro grupo protegido será o de jovens desta faixa etária com comorbidades. Na segunda e na terça-feira será a vez de imunizar moradores com 17 anos, e na quarta-feira, quem tem 16 anos.

O imunizante usado será o da Pfizer, único que tem o aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a faixa etária.

Ao contrário do que havia anunciado, a campanha, por enquanto, segue no Complexo Ayrton Senna, das 8h às 16h, tanto para pedestres como em formato drive-thru. A previsão inicial era que o grupo fosse protegido nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). É necessário apresentar documento com foto do adolescente e o comprovante de residência em Ribeirão Pires no nome dos pais.

De acordo com a Prefeitura, as comorbidades são diabete mellitus; hipertensão arterial resistente; hipertensão artéria estágio 3; hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo; obesidade mórbida; HIV, doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; anemia falciforme; cirrose hepática; pneumopatias crônicas graves; doenças cardiovasculares; insuficiência cardíaca; cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; síndrome coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doença da aorta, dos grande vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; síndrome de Down; e transplantados Imunossuprimidas.



OUTRAS CIDADES

A Prefeitura de Santo André anunciou ontem novas vagas para a segunda dose da Coronavac em munícipes de 30 a 36 anos, além de ampliar o horário do drive-thru de hoje até domingo. Os postos vão funcionar das 8h às 22h para imunizar pessoas com 18 anos ou mais. Já São Bernardo vai promover mutirão da vacina, com 24 horas de imunização para munícipes adultos, entre 12h de amanhã e 12h de domingo nos postos de vacinação habituais – nas duas cidades é preciso fazer agendamento nos sites das prefeituras.

Diadema e Mauá também vão realizar força-tarefa amanhã para vacinar moradores com 18 anos ou mais. Os municípios adotam a estratégia de livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio. Em Diadema, os postos vão funcionar das 8h30 às 16h, enquanto que em Mauá as doses serão ministradas das 9h às 16h30.