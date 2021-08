No PL, Zacarias admite plano ao Paço em 2024

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



13/08/2021 | 00:01



Vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias assina hoje a ficha de filiação ao PL com planos políticos ambiciosos. O futuro liberal, que deixou o PTB depois de dez anos, admitiu pretensões em ser candidato à sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB) em 2024 e avisou que a nova casa deixou aberta a possibilidade de ele concorrer a deputado federal já no pleito do ano que vem.

Em visita ao Diário, Zacarias discorreu que se surpreendeu com a receptividade no regresso ao PL. O político esteve filiado ao partido até 2011, quando a sigla ainda tinha o nome de PR. Saiu naquele ano para o PTB, legenda pela qual reconquistou o mandato de vereador em 2012 e obteve os de vice-prefeito em 2016 e em 2020 ao lado de Paulo Serra.

Ao conversar com o presidente estadual do PL, Tadeu Candelária, percebeu que as projeções do partido haviam robustecido e que o PL nutre planos ousados de ocupação de espaços. O Diário mostrou em maio que Zacarias estava de namoro com o PL.

“Muitos partidos nos procuraram. Mas a minha escolha partidária também precisava passar pelo grupo ao qual pertenço. Tenho carinho pelo PL e houve essa ligação da minha volta com o bom olhar do governo. Unimos o útil ao agradável”, considerou Zacarias, que pontuou que recebeu de Candelária a missão de transformar o PL andreense, atualmente sem expressividade, em um partido “pujante”.

Na visão do vice-prefeito, essa metamorfose partidária passa por uma reestruturação interna e por pensar em voos maiores. “Recebemos carta branca no sentido de apresentar projetos eleitorais no ano que vem. Pode ser para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Federal. Eu sou um cara de grupo e vou consultar para ver o que é melhor para o grupo, não para mim. No passado, saí candidato a deputado por sair. Não quero repetir isso”, comentou Zacarias, ao lembrar a candidatura a deputado estadual em 2006, quando recebeu 13.609 votos.

Se sair postulante a cargo público no ano que vem, porém, Zacarias deixou claro que deve ser a federal. Isso porque ele externou vontade em ver a primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra candidata a deputada estadual. E, se der, pelo PL. “Não apenas por ela ser casada com o prefeito Paulo Serra, que vem fazendo gestão de revolução na cidade. A Ana Carolina tem competência, conhece a cidade, gosta de política e a população gosta dela. Na minha visão, não aproveitar todo esse potencial dela seria desperdício. E a cidade precisa de deputados.”

O planejamento envolve também 2024. Em que pese ainda restem três anos de governo tucano, as figuras que orbitam ao redor de Paulo Serra se movimentam em busca de bênção do chefe do Executivo para buscar a sucessão. “Dentro da minha avaliação, a pessoa mais próxima do prefeito é seu vice. Temos uma união muito forte, sólida, uma parceria que deu uma liga muito boa. Muita gente me conhece na cidade, também temos o trabalho consolidado. Mas é algo que o grupo vai definir para frente, sem atropelos.”

Se Zacarias é mais cauteloso ao tratar sobre 2024, a nova presidente do PL, Viviane Cardoso dos Santos, é direta. “O Tadeu, nosso presidente estadual, foi muito claro em dizer que estava trazendo o Zacarias de volta para vê-lo prefeito de Santo André. O prefeito é parceiro, um grande gestor, e sei que o Zacarias daria continuidade ao trabalho.”

O vice-prefeito avisou que boa parte de seu grupo político o acompanhará na migração ao PL. E revelou que a ex-secretária de Educação e ex-vice-prefeita Dinah Zekcer também se filiará no PL e será vice-presidente do partido na cidade.