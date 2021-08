Obituário - 13 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/08/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Luiza de Mori Pizoni, 91. Natural de Serra Azul (São Paulo). Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Raimunda Xavier Lopes Lima, 89. Natural de Reriutaba (Ceará). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Alves de Sousa, 88. Natural de São João dos Patos (Maranhão). Residia na Vila Floresta, em Santo André Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Yoshikune Massuno, 88. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Juventina Cavalheiro Sanches, 86. Natural de Apiaí (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Funcionária pública aposentada. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edméia Carollo Meirelles, 86. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Célia Joanna Cuccatto Forner, 84. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia na Vila Formosa, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

João Belarmino da Silva, 81. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia Raizer da Silva, 75. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Enio Alves da Silva, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Motorista. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Jovair Marcos de Souza, 57. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Jardim São Jorge, em Nova Odessa (São Paulo). Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Nova Odessa (São Paulo).



SÃO BERNARDO

Joana Mendes de Freitas, 89. Natural de Jucas (Ceará). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Conceição Marcondes Garcia, 80. Natural de Congoinha (Minas Gerais). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Américo Batistela, 75. Natural de Boituva (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Domingas Demarchi Goulart, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Ailton Luiz Vioto, 73. Natural de Tambaú (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Moacir Mariscal, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Bancário aposentado. Dia 9, em Santo André. Crematório Santa Catarina, em Jandira (São Paulo).

Flora dos Santos Costa, 71. Natural de Santo Antonio de Jesus (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida Barbosa, 67. Natural de Astorga (Paraná). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Elena de Jesus do Lauriano, 67. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério do Baeta.

Isabel Cristina Seraphin, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Margarida Rodrigues dos Santos, 66. Natural de Estado de Minas Gerais. Residia no Alto do Jardim Industrial. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Gilberto Luiz Mutton, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Vera Lúcia Andreozzi, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Chuca, em São Paulo, Capital. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério de Vila Carmosina, em Itaquera, São Paulo, Capital.

Jalba Luiz Franco da Silva, 58. Natural de Duque de Caxias (Rio de Janeiro). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Amélia Lopes Vieira, 92. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Olenka Rodrigues, 85. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Décio de Andrade, 51. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Moisés Marcos de Oliveira, 82. Natural de Piquet Carneiro (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Francisco Elias do Nascimento Júnior, 77. Natural de Santo Estevão (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (São Paulo).

Geraldo Gonçalves Lial, 76. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

João Batista de Camargo, 74. Residia na Vila Goyotin, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

José Ailton Braga, 73. Natural de João Monlevade (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Maria da Glória da Silva Santos, 69. Natural de Água Preta (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Vale da Paz.

Elias de Azevedo Souza, 66. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Gilson Carlin, 61. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 9, em Diadema. Cemitério São Pedro, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.



M A U Á

Julieta de Lima Maffei, 95. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Gilberto Rodrigues da Silva, 60. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Anna Maria Silvério Capocio, 96. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério São José.

Geraldo Felix de Brino, 76. Natural de Ferros (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Maria Cristina Martins, 52. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Larissa Avelino de Souza Neves, 17. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.