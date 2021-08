Cecilia Dassi, atriz mirim de Por Amor, lamenta morte de Paulo José: O afeto na tela não era encenação, era real

12/08/2021 | 10:11



O ator Paulo José morreu aos 84 anos de idade na última quarta-feira, dia 11, após ficar 20 dias internado lutando contra uma pneumonia. Diante disso, diversos artistas foram até as redes sociais para prestar homenagens ao colega, como Patrícia Pillar, Alexandre Nero, Fábio Assunção e Cecilia Dassi.

Ex-atriz mirim que atualmente trabalha como psicóloga, Cecilia contracenou com Paulo entre os anos de 1997 e 1998, quando tinha apenas sete anos de idade, durante a exibição da novela Por Amor. Na trama, ela interpretava Sandrinha, a filha do personagem do personagem do ator, Orestes, que lutava contra o alcoolismo.

Através dos Stories do Instagram, Dassi compartilhou uma cena do folhetim na qual aparece atuando ao lado de Paulo José - e, na legenda, prestou uma homenagem ao veterano:

Paulo José partiu hoje. Um homem incrível. O sucesso da Sandrinha e do Orestes não teria sido possível se ele não tivesse me conquistado e criado um ambiente tão agradável nas gravações. Vivia inventando brincadeiras e gestos que tornavam crível e orgânica a intimidade de pai e filha. Lembro de quando o vi com maquiagem simulando machucados, gravando uma cena em que havia sido agredido. Comecei a chorar por vê-lo ferido e a equipe precisou me mostrar que era só maquiagem pra me acalmar. O afeto que transbordava na tela não era encenação, era real. Que honra a minha. Que possamos honrar sua vida e jamais esquecer do seu talento e da sua beleza.

Patrícia Pillar, por sua vez, falou não apenas dos marcos do ator em sua profissão, mas também de suas qualidades como pessoa:

Perdemos um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, o Paulo José. Ser humano generosíssimo e um ator brilhante. Seus personagens podiam ser leves e profundos ao mesmo tempo. Um artista gigante! Fará muita falta pra nós! Fica aqui meu carinho para suas filhas e amigos.

Já Dadá Coelho resolveu relembrar alguns cliques ao lado do amigo e refletir sobre a falta que Paulo fará a partir de agora:

Obrigadadá, Paulo Jose. Meu grande amor PJ nos deixou. A morte é um instantâneo.

Uma hora se está, outra não se está mais. Que sorte a minha fazer a escola da terra com voce, meu amigo. Obrigada por ter nascido, homem gentil. Deus te abençoe por tanta sabedoria e bondade

Fábio Assunção também resolveu prestar uma homenagem ao artista, relembrando sua atuação no longa O Palhaço, dirigido por Selton Mello, e exaltando a carreira do ator. Já Lázaro Ramos decidiu exaltar as qualidades de Paulo José como pessoa e lamentar sua partida, rememorando uma foto ao lado do artista na galeria publicada através do Instagram.

Nanda Costa, que espera por gêmeas ao lado da esposa Lan Lahn, também se pronunciou nas redes sociais, assim como Dira Paes, que enviou suas condolências à esposa de Paulo, relembrando um clique ao lado do artista e agradecendo por seus ensinamentos.

Cláudia Abreu, por sua vez, relembrou ter conhecido o ator em um de seus primeiros trabalhos na carreira artística, e exaltou suas qualidades profissionais e pessoais. Luisa Arraes ainda comentou sobre a coincidência de a morte de Paulo ocorrer justamente na data considerada como Dia da Televisão:

Paulo partiu no dia da TV, lugar onde ele não vai morrer nunca. Viva #PauloJosé, para sempre. Cartaz de "Todos os Paulos do Mundo".

Fabiula Nascimento foi outra que destacou admiração pelo trabalho do artista e lamentou sua morte. E Alexandre Nero acabou prestando uma homenagem ao saudar Paulo José com o título de cavaleiro usado pelo Reino Unido.