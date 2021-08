Ex-mulher de Eminem é hospitalizada após tentativa de suicídio, diz site

11/08/2021 | 15:11



Kim Scott, ex-mulher de Eminem, teria sido levada às pressas para o hospital depois de tentar se suicidar em sua casa em Michigan, nos Estados Unidos, no dia 30 de julho. Segundo o TMZ, as autoridades responsáveis pela ocorrência teriam informado que a mulher estava tão violenta que os paramédicos não conseguiram tirar seus sinais vitais.

Ainda de acordo com as fontes do site, Scott apresentava diversos cortes na parte de trás da perna e sangrava muito. Após ser imobilizada pelos policiais, a ex-mulher do rapper foi levada ao hospital para receber uma avaliação médica e psicológica.

Apesar do susto, Kim estaria se recuperando em casa.

Casamento com Eminem

Scott e Eminem tiveram uma relação entre altos e baixos. Os dois se casaram em 1999, mas decidiram se separar em 2001 após um conturbado divórcio. Em janeiro de 2006, eles decidiram dar mais uma chance para o relacionamento. Se casaram novamente, mas dessa vez o matrimonio durou apenas quatro meses.

Eles são os pais biológicos de Hailie Jade, de 25 anos de idade. No entanto, Eminem acabou adotando Whitney, de 18 anos de idade, filha de Kim de outro relacionamento, e Alaina, de 27 anos, sobrinha de Scott que acabou ficando com ela após a morte de sua mãe.

Se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades emocionais e/ou psicológicas e que precise de ajuda, sendo um suicida em potencial ou não, ligue para o número 188. É o contato do CVV (Centro de Valorização à Vida), que possui voluntários capacitados 24 horas por dia à disposição. A ligação é gratuita para todo o Brasil.