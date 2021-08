Linha Samsung Galaxy recebe recurso de migrar WhatsApp entre Android e iOS

Da Redação

Do 33Giga



11/08/2021



Em junho, o 33Giga adiantou que o WhatsApp permitiria (nativamente) transferir conversas do Android para iPhone. Agora, a Samsung informa que sua linha Galaxy será uma das primeiras a receber o recurso de migração do programa de bate-papo entre iOS e Android (e vice-versa).

Ao contrário de alguns concorrentes que usam mensagens baseadas em nuvem, todas as mensagens do WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta por padrão e armazenadas em seu dispositivo. Isso significa que migrar histórico de conversas entre plataformas requer trabalho adicional de todos os envolvidos no processo.

Assim, WhatsApp, os responsáveis pelos sistemas operacionais móveis e os fabricantes de dispositivos tiveram de se unir para resolver o pepino. A linha Galaxy, da Samsung, já trabalhará com essa possibilidade a partir de novas atualizações.

Linha Galaxy e WhatsApp

O WhatsApp apresenta, aos poucos, a possibilidade de mover todo o histórico de conversas realizadas na plataforma – incluindo arquivos de mídia e mensagens de áudio – de forma segura e sem complicações se você optar por mudar de sistema operacional. A novidade possibilita que as pessoas alternem entre as plataformas de sua escolha e levem tudo do WhatsApp com elas.

O recurso estará disponível para usuários de sistemas Android e iOS – o que significa que as pessoas poderão mudar tanto do Android para o iOS, quanto do iOS para o Android. Será liberado para o Android inicialmente – e para os mais novos telefones da linha Galaxy que serão revelados hoje (11).

Para começar, os usuários poderão levar seus históricos de WhatsApp do iOS para um dispositivo Android e, posteriormente, poderão fazer o mesmo em dispositivos iOS.

A capacidade de mover histórico do WhatsApp está chegando primeiro aos telefones dobráveis da Samsung (dentro da linha Galaxy). O recurso funciona a partir do sistema Android 10.