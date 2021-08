Morre Zeca Cochrane, ex-marido de Marília Gabriela

10/08/2021 | 10:11



Na madrugada do dia 10 de agosto, foi divulgada a morte de Zeca Cochrane, ex-marido de Marília Gabriela. Os dois foram casados entre 1976 e 1986.

A notícia foi confirmada pelo filho dele, Christiano Cochrane, em uma publicação do

Instagram: Queridos amigos e familiares, hoje meu papai querido deixou este plano. Foi muito de surpresa e ainda estou tentando absorver tudo. Ontem tivemos uma longa e deliciosa conversa e isto me dá um pouco de conforto, pois foi uma conversa feliz e cheia de novidades. Estou muito abalado com a perspectiva de nunca mais falar com meu paizinho e parei um pouco pra escrever isso, porque sei que meu pai deixa muita gente que gostava demais dele. Espero que ele continue cuidando da gente lá de cima, do mesmo jeito que ele fazia aqui embaixo. Baita pai, baita amigo, baita pessoa! A vida segue, bem triste para mim por enquanto, mas estou agradecido por ter tido o privilégio de conhecer Zeca Cochrane e dele ter sido meu guarda-costas e guia espiritual por todos esses anos. Papai, se der, manda um sinal.

A causa da morte não foi revelada.