Pyong e Any Borges se tornam comandantes após Dinei, Mirella e Lucas Selfie manipularem o jogo; saiba tudo o que rolou na Ilha Record

Após Lucas Selfie ser exilado, um novo ciclo se iniciou e os participantes da Ilha Record acordaram com os nervos à flor da pele. No episódio que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 9, Pyong se transformou no comandante da equipe Rubi por ter vencido o Desafio da Sobrevivência na semana anterior. Já Dinei, Mirella e Selfie, os moradores da Caverna do Exílio, receberam o poder de montar as novas equipes e, para a alegria de uns e tristeza de outros, manipularam o jogo dos exploradores. A equipe Esmeralda, que estava sem um comandante, precisou escolher um participante entre eles para liderar o desafio e Any Borges foi eleita!

Durante a terceira prova da temporada, valendo quatro pedaços do mapa principal, os exploradores se enfrentaram em um circuito que incluía desatar nós, atravessar uma cama de gato e derrubar uma parede de madeira. Os integrantes da equipe Rubi lutaram com sangue nos olhos e conquistaram a vitória - para a infelicidade dos exilados que estavam torcendo para o time Esmeralda.

E agora? Quem será o próximo participante a fazer parte da Caverna do Exílio? A votação vai rolar na próxima quarta-feira, dia 11.