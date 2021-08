É oficial! Marcos Mion é o novo contratado da TV Globo e comandará o Caldeirão a partir de setembro

07/08/2021 | 09:11



Senhoras e senhores, ele chegou! Os burburinhos se concretizaram e agora é real, oficial: Marcos Mion é o novo contratado da TV Globo. A emissora emitiu um comunicado oficial na noite da última sexta-feira, dia 6, anunciando o novo integrante do time de apresentadores.

Mion vai ocupar o lugar de Luciano Huck nas tardes de sábado e comandará o Caldeirão a partir de 4 de setembro deste ano. A intenção é que ele fique com essa nova versão até dezembro. Depois disso, o apresentador também irá dar o ar da graça em alguns programas da Multishow em 2022. Os projetos ainda estão em desenvolvimento, mas parece que alguns realities já estão na lista. Eita que ele está com tudo!

Entrar para o time da Globo não é apenas um reconhecimento dos meus 22 anos de carreira como comunicador, mas sim, o maior sonho da minha vida profissional REALIZADO. Desde a honra indescritível de levar adiante o legado do Caldeirão até comandar um formato original e inédito de reality no Multishow, a euforia de finalmente estar na maior organização de entretenimento, criação e jornalismo do nosso país é acachapante! Agradeço com todo coração a todos que torceram tanto para que isso acontecesse, celebrou.