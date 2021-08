Hospital Estadual Mário Covas recebe certificado internacional

Da redação



07/08/2021



O Hemc (Hospital Estadual Mário Covas), que fica em Santo André, recebeu no fim de julho uma certificação internacional em razão do aperfeiçoamento dos processos internos que envolvem assistência à saúde. O reconhecimento, um dos mais importantes na área médica no mundo, é concedido pelo IQG (Instituto Qualisa de Gestão), que analisou resultados obtidos pelo equipamento estadual nos últimos dois anos e emitiu a certificação Qmentum Internacional.

Com objetivo de orientar e monitorar os padrões de performance em qualidade e segurança, essa certificação visa também assegurar, aos profissionais e usuários, o alto padrão dos processos da instituição, oferecendo mais segurança. O Qmentum International é o segundo maior programa mundial de excelência e acreditação em saúde do mundo, e o único de formato global, já que foi desenvolvido por dez países a partir da experiência de mais de 60 anos do Programa Canadense de Acreditação e Segurança do Paciente (Accreditation Canada International). No Brasil, o IQG é o único responsável pela implantação desta metodologia, que visa estimular a melhoria contínua dos cuidados oferecidos, por meio de um processo de avaliação objetiva, baseado em padrões de referência mundial.

A obtenção da certificação encheu de orgulho o professor Desiré Carlos Callegari, diretor superintendente do HEMC. “Acreditamos no aprendizado e aperfeiçoamento permanente em todos os níveis e ao buscarmos a acreditação buscamos conhecimento e melhoria do serviço que prestamos por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). O nosso hospital é sempre citado como exemplo e referência em saúde. A maioria dos pacientes e familiares tece elogios ao atendimento aqui recebido e nos orgulhamos em figurar entre os dez hospitais públicos do Estado a conquistar essa significativa certificação de qualidade. Tudo isso é resultado da permanente preocupação em melhorar e também ao compromisso e eficiência de nossos colaboradores com as metas que fixamos. A conquista da acreditação internacional é uma realidade, graças ao trabalho intenso dos nossos colaboradores, gestores e diretores e agora o objetivo será árduo para mantê-la e ir além”, comentou.

De acordo com o IQG, outros cinco centros médicos do Grande ABC, sendo dois públicos, também possuem a certificação Qmentum Internacional: Núcleo Oncológico Avançado AC Camargo e Hospital de Maternidade Brasil, ambos em Santo André, o Hospital de Clínicas de São Bernardo, o Hospital São Luiz, de São Caetano, e o Hospital Estadual de Diadema.