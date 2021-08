Após exibir corpo na praia, Nathalia Dill dispara: Será que já estou fora do padrão?

05/08/2021 | 14:10



Desde que a pequena Eva, de apenas sete meses de vida, chegou na vida de Nathalia Dill, tudo se transformou - incluindo o seu corpo. A atriz tirou um tempinho para conversar sobre o assunto com o jornal O Globo e comentou sobre a foto que postou recentemente nas redes sociais, em que exibe o corpão na praia.

De acordo com a artista, a intenção era mostrar um momento feliz ao lado da filha, mas o resultado foi um debate entre os internautas sobre a sua aparência. Ela ainda questionou sobre o padrão de corpo aceitável e contou que não se sente fora dele.

Fui lembrando de amigas que falavam: Ai, ainda não dá para botar biquíni com a minha barriga. Realmente tem essa questão. Além de a pessoa estar privada de 300 mil coisas, ainda se priva do prazer por causa do desconforto social que isso vai gerar. É cruel. A mulher já está vindo de um processo em que ela se doa tanto. A gente perde nosso corpo para gerar outro. Depois, na amamentação, o corpo também não é nosso. E ainda vamos nos privar por causa do aprisionamento social? Mas acho que as pessoas e até a imprensa já estão vendo de outra forma. As pessoas estão se conscientizando sobre o que é a gordofobia. Tanto que isso nem passou pela minha cabeça. E eu nem me sinto confortável de me colocar nessa bandeira. Eu acho que meu corpo não se transformou tanto. Ou será que já estou fora do padrão? E que padrão é esse?