Márcio da Farmácia se aproxima de Morando

Márcio da Farmácia (Podemos) se elegeu deputado estadual em 2018 como candidato sustentado pelo governo do então prefeito Lauro Michels (PV) em Diadema. Parte para a reeleição em um cenário completamente diferente. Além de Lauro não estar mais no comando do Paço – foi sucedido por José de Filippi Júnior (PT) –, Márcio se afastou do verde e está encaixotado na política da cidade. A alternativa tem sido se aproximar do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Na segunda-feira, por exemplo, foi uma das raras autoridades a prestigiar a visita do governador João Doria (PSDB) em São Bernardo. No discurso, Morando mostrou que está aberto a aconchegar Márcio em seu grupo, chamando-o de ‘Bitelo’, apelido pelo qual o político é conhecido. A dificuldade de Márcio, porém, é captar votos são-bernardenses contra a primeira-dama Carla Morando (PSDB), que também buscará a reeleição no ano que vem.

Embate

Novo líder do governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT) na Câmara de Mauá, Júnior Getúlio (PT) estreou no cargo com embate direto contra o oposicionista Sargento Simões (Podemos). Na tribuna, Simões insinuou que filiados ao petismo furaram a fila para receber as vacinas da Janssen que estavam em estoque. O petista subiu o tom, criticou o parlamentar e avisou que, como presidente do PT na cidade, vai ingressar com representação na Justiça para que Simões prove as acusações.

Projeto – 1

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, apresentou projeto de lei pedindo que a Prefeitura institua campanha permanente para informação, prevenção e combate à depressão na cidade. Donetti quer que a lei tenha nome Thiago Vaz, filho do empresário Ozias Vaz, que morreu no começo do ano. “Ele travou grande batalha contra essa doença e virou referência para nosso município”, considerou.

Projeto – 2

“Nosso País e nossa cidade têm passado por um período em que essa doença tem atingido muitas pessoas e tem devastado famílias, pois o resultado da depressão na maioria das vezes é assombroso, pois pode culminar na desestabilização familiar, perda do convívio social e não poucas as vezes em que termina em suicídio, que hoje é uma crescente em nosso meio de convívio. Precisamos combater essa desinformação que permeia nossa sociedade”, emendou Donetti.

Parecer negativo

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou as contas de 2018 da Câmara de Diadema, ano em que o Legislativo era administrador pelo ex-vereador Marcos Michels (PSB). O também ex-parlamentar Paulo Bezerra (PSB), então vice-presidente da casa, exerceu por alguns dias o comando do Legislativo e teve seu nome incluído no processo. Ambos nutrem desejo de ser candidato a deputado na eleição do ano que vem.

Prioridades

O secretário de Segurança de São Bernardo, coronel Carlos Alberto, está focado na mudança da sede da pasta para a Rua Marechal Deodoro, no Centro do município, em endereço onde por anos funcionou um prédio conhecido como castelinho. Enquanto isso, agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) reclamam da falta de prioridades da pasta, uma vez que a classe está sucateada.

Meme

O MBL (Movimento Brasil Livre) de São Bernardo prepara série de postagens com críticas ácidas à gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). Os questionamentos serão em forma de meme, para atingir a população jovem da cidade. Um deles apresenta o tucano como rei, segurando uma espada, classificando o chefe do Executivo de “sua majestade”, em alusão ao fato de o prefeito estar nomeando indicações de vereadores para cargos comissionados.