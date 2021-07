Câmara de Mauá restabelece volta de 100% dos servidores

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



28/07/2021 | 20:26



A Câmara de Mauá, presidida por Zé Carlos Nova Era (PL), oficializou portaria em que restabelece o retorno presencial de 100% dos servidores públicos do Legislativo. A medida de flexibilização, definida pela mesa diretora, é válida a partir de segunda-feira e registro eletrônico de ponto. É a primeira cidade do Grande ABC a requisitar a volta de todos os funcionários, na esteira do anúncio do governador do Estado, João Doria (PSDB), em relação às medidas de afrouxamento das regras.



“Serão mantidas todas as medidas sanitárias necessárias para evitar a disseminação da Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscaras e higienização de mãos por todos os servidores, sendo disponibilizado álcool em gel 70% em locais espalhados pelo prédio”, destaca trecho do decreto. A Câmara sustentou, por nota, que o retorno dos quase 150 servidores “será feito de maneira gradual para evitar aglomerações nos departamentos”. “Neste número estão inclusos os assessores. Na volta, todos deverão apresentar comprovante de vacinação e os casos de comorbidade permanecerão em home office.”



Os demais Legislativos da região estudam também formas de abrandar os protocolos de segurança. Em Santo André, por exemplo, o percentual está fixado em 40% da capacidade, com vigência até sexta-feira. O presidente da casa, Pedrinho Botaro (PSDB), antecipou que irá flexibilizar o número, mas ainda não adotará esquema de volta total.

“Considero que temos que aumentar. Não liberaria 100%. Acredito que o adequado seria ser escalonado, 70%, 80%, até atingir a segunda dose da vacina para todos. A minha faixa etária, de 38 anos, assim como de outros parlamentares e assessores, só tomou a primeira. Acho temerário elevar a 100% já neste momento”, pontuou o tucano.



No Legislativo de São Caetano, cada diretoria instaurou seu próprio rodízio de funcionários para evitar comprometer o andamento dos trabalhos - são 164 servidores. “A partir do anúncio feito hoje (ontem) pelo governador, convocamos reunião com a comissão de prevenção à Covid da Câmara para tratarmos do retorno dos servidores, inclusive da presença de público nas sessões e atendimento nos gabinetes”, relatou Pio Mielo (PSDB), dirigente da casa. Os gabinetes trabalham hoje com dois assessores, também em rodízio. Antes disso, era apenas um, ampliado com a melhoria do quadro.