27/07/2021 | 00:01



Quatro municípios do Grande ABC vacinam a partir de hoje moradores com 27 anos. As prefeituras de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra informaram que receberam novos lotes dos imunizantes contra a Covid e, por isso, foi possível antecipar a campanha. São Bernardo segue contemplando munícipes com 29 anos, enquanto Santo André e São Caetano atendem moradores que têm a partir de 30.

A vacinação em Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra acontece por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 16h – em Mauá é possível garantir a dose no terminal central de ônibus, das 17h às 20h. Já em Ribeirão Pires os moradores devem se dirigir, de carro ou a pé, até o Complexo Ayrton Senna, das 8h às 16h, onde foi montada estrutura para imunizar a população – o município divulgou que pretende vacinar munícipes com 24 anos até sexta-feira.

Em todas as cidades é necessário fazer o cadastro prévio no site www.vacinaja.sp.gov.br, do governo do Estado, que facilita a burocracia no momento da imunização. É necessário apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência no posto de vacinação.

Até ontem, as cidades do Grande ABC já haviam aplicado 2.079.508 vacinas contra a Covid, sendo 1.525.436 referentes à primeira dose e 554.072, à segunda. Isso significa que 54,3% da população geral já iniciou o esquema vacina e 19,7% estão com a proteção completa. Levando em consideração apenas os moradores com 18 anos ou mais, o Grande ABC já imunizou 72,9% com a primeira dose e 26,5%, com a segunda.

Na semana passada, as cidades do Grande ABC bateram o recorde desde o início da campanha, em 19 de janeiro, e pela primeira vez ultrapassaram as 200 mil doses ministradas. No total foram 204.436, ou seja, média de 29.205 por dia, sendo 15.793 referentes à primeira dose e 13.412 à segunda.