Após anunciar separação, Sammy Lee posta mensagem positiva: Acreditar

26/07/2021 | 17:10



Quase uma semana após Sammy Lee anunciar o fim do casamento com Pyong, logo depois da polêmica gerada pelo trailer do reality Ilha Record, que mostrou o youtuber embaixo das cobertas com alguém que parecia ser Antonela Avellaneda, indicando uma suposta traição, a influenciadora digital apareceu nas redes sociais para postar uma mensagem positiva.

Nesta segunda-feira, dia 26, Sammy publicou nos Stories um vídeo no meio das árvores com a música Acredita de Mariana Nolasco ao fundo. Além disso, ela reforçou o recado escrevendo a palavra acreditar seguida de um emoji de coração.

O ex-casal tem um filho juntos, o pequeno Jake, que também apareceu na imagem.