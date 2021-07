Do Dgabc.com.br



25/07/2021 | 00:01



O marketplace eCred, da Serasa, que tem opções de cartão de crédito e tipos de empréstimo (pessoal e consignado), traz mais uma alternativa de acesso rápido ao crédito, inclusive a quem está negativado.

Ao solicitar um empréstimo pessoal por meio do celular Android, o usuário conta com a opção de colocar o seu aparelho como garantia de pagamento. No caso de inadimplência, o celular fica bloqueado para uso, com acesso apenas a ligações de emergência, e será desbloqueado automaticamente após a efetivação do pagamento da fatura em aberto.

O usuário tem a opção de solicitar de R$ 250 a R$ 2.500, com prazo de pagamento de até 12 meses e taxas a partir de 12.9% ao mês. Vale ressaltar que a opção de atendimento a negativados depende da avaliação e aprovação.

A nova funcionalidade surge para personalizar o atendimento. “Nós queremos cada vez mais democratizar o acesso ao crédito e flexibilizar as ofertas para todos os bolsos e necessidades, independentemente de classe social ou se a pessoa está começando a sua vida financeira agora. Muitas vezes, aquela pessoa que está em busca de crédito para realizar um sonho não possui um score tão alto, nem um automóvel ou imóvel próprio para oferecer como garantia.”, explica a gerente da Serasa Amanda Rapouzo.