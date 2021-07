Obituário - 24 de julho de 2021

Ademir Medici

Hisashi Kawazuru

(Promissão, SP, 16-1-1933 – Santo André, 28-11-2020)

No interior do Estado de São Paulo, agricultor; no Grande ABC, carpinteiro na Volkswagen. Sr. Hisashi trocou o campo pela vida urbana com a mesma humildade e disposição para o trabalho.

Era filho de Sano Kawazuro e Chuzo Kawazuru. Chegou à região na década de 1970. E aqui completou uma vida ao lado da esposa Geni Rosa dos Santos, com quem teve quatro filhos: Tereza, Maria, Waldomiro e Maria Aparecida.

Netos: Jéssica, Robinson, Ligia, Amanda, Aline, Andressa e Luany

Bisnetos: Karen, Lucas, Maristella, Samuel e Daniel.

Partiu aos 87 anos. Foi sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, na Vila Curuça, em Santo André. E agora ganha uma crônica da primeira neta, Jéssica: “Um dos fatos mais difíceis da perda do meu avô é que o seu sepultamento foi no meu aniversário”.



Meu vozinho

Texto: Jessica Akemi Carvalho

A saudade é um sentimento singular: enche o coração de dor e de amor ao lembrar os momentos vividos.

“A saudade é o amor que fica”: frase que vi um dia e que tatuei em meu corpo para lembrar todos os dias o quanto fui amada e privilegiada por ter avós tão especiais.

Hoje vou falar do meu avô, o homem que além de meu avô me acolheu como sua filha, que sempre me deu amor, cuidou de mim, nunca me deixou faltar nada, podíamos não ter bens materiais, mas sempre tive o maior bem de todos: uma família unida e nutrida de muita compaixão e união.

Sempre nos deu tudo e nunca quis nada em troca. Lembro de quando tinha três anos e o senhor ia comprar pão. Quando eu via o senhor saindo eu ia correndo atrás com o cabelo todo bagunçado para ir junto, afinal, cada momento ao seu lado era único.

O senhor sempre foi o alicerce da família e se hoje somos fortes é por causa de tudo que fez por nós.

Meu avô foi o homem mais nobre e sincero que conheci, convicto de seus princípios e sem papas nas línguas. Mesmo com seu jeito turrão sempre estava presente e feliz com nossas conquistas.

Meu avô, que foi um pai, cuidou de mim até seu último suspiro e nunca vou me esquecer de suas últimas palavras: “Estou sentindo alegria”.

Todos os momentos que vivemos juntos ficarão para sempre guardados em minha memória, cada gargalhada com uma pegadinha, todas as vezes que me acordava pela manhã, quando ficava me olhando pela janela quando saia para trabalhar.

Todas as vezes que tenho essas lembranças meus olhos ficam marejados e meu coração grato, por ter tido o privilégio de o te ter tido em vida.

Obrigada meu vozinho, por todo o amor, pois ele me transformou no ser humano que sou hoje e seu amor junto com minha vozinha, fez nascer essa família linda que temos hoje. O senhor nos iluminou e tenho certeza de que hoje ilumina o céu.



