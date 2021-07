Neymar Jr. cumpre promessa e encontra com Juliette: Parça, sempre quis falar isso

23/07/2021 | 08:10



Que encontro! Na noite da última quinta-feira, dia 22, Neymar Jr. e Juliette surpreenderam os fãs ao revelarem que se encontraram pela primeira vez!

O atacante do PSG cumpriu a promessa que fez à campeã do BBB21 de entregar um óculos, que leva o mesmo nome da paraibana, um modelo Juliet, de moleca doida, como ela mesmo definiu nas redes sociais.

A amizade dos dois começou após Neymar Jr., que é fã do BBB21, ficar sabendo da brincadeira de Juliette com Arthur Picoli durante o reality show. O rapaz, que é fã de Neymar Jr, Gabigol e Thiaguinho, foi alvo de Juliette, que o provocou dizendo que seus ídolos estavam, na verdade, torcendo para ela. Neymar repostou a cena e ainda chamou Juliette de fada sensata, tirando uma onda com a situação.

Após o encontro com Neymar, Juliette celebrou:

Eu avisei que o Neymar torcia por mim. É noissss, parça, sempre quis falar isso, escreveu ela, adicionando algumas risadas.

De Juliette com a Juliette, disse Neymar ao postar a foto estilosa.

E Juliette republicou a postagem e disse: Aposta paga!

No Stories, a mais nova celebridade do ano não perdeu a chance de brincar:

E pior que ele é gente boa, visse?, escreveu.

Enquanto Neymar aproveitou para falar sério:

Parabéns pela simplicidade. Prazer em te conhecer. Você é demais. Deus abençoe você sempre!, disse o craque.

Que responsa, hein?

Mas não sem antes provocar os internautas:

Sr. e Sra. Juliette!, finalizou.