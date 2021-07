Grande ABC recebe circuito de beach tennis

Dérek Bittencourt

23/07/2021 | 00:01



Uma nova modalidade vem virando febre no Grande ABC. Depois do sucesso no Litoral e na Capital, as sete cidades vêm se deparando com a prática do beach tennis, esporte que vem ganhando adeptos com a mesma intensidade que a região tem se deparado com novos espaços para a prática de esportes na areia, como também o futevôlei. E tentando trazer mais praticantes ao tênis de areia é que algumas arenas das sete cidades criaram o Circuito ABC, que terá entre hoje e domingo a primeira etapa, no Praia Estância, espaço montado na Estância Alto da Serra, em São Bernardo. O segundo evento, em agosto, será na Arena Planet, também no município são-bernardense, mas o campeonato seguirá rodando nas outras cidades até o fim da temporada.

“O crescimento da modalidade é desproporcional. A gente fala que a praia subiu a serra. Tem muitas arenas crescendo, vem ganhando muitos praticantes, na pandemia fez todo o sentido por conta do distanciamento, por ser prática ao ar livre, por cada um ter seu material, então ajudou no fortalecimento da modalidade”, destaca Eduardo Tadeu, o Chinna, um dos organizadores do torneio. “No Grande ABC tem muito praticante de futevôlei, mas a gente com o circuito tem como objetivo crescer o número de atletas do beach tennis”, emenda.

A competição será dividida em categorias, desde iniciante até 40+, feminino, masculino e mista. “Teremos premiação por etapa e, depois, pela somatória das etapas, com o campeão do circuito”, finaliza Chinna. Mais informações no Instagram @circuitoabc.

FUTEVÔLEI

Estão abertas as inscrições para o 5º Campeonato Paulista Feminino de Futevôlei, a ser realizado dia 7 de agosto, na Arena Goiás, em São Caetano. Informações e inscrições no site futevoleisp.com.br.