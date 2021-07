São-bernardense sonha alto no judô em Tóquio

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/07/2021 | 00:01



O primeira atleta individual do Grande ABC a disputar uma competição nesta edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio será o judoca são-bernardense Eric Takabatake, 30 anos, que chegou ontem à capital japonesa e a partir das 23h42 (horário de Brasília) de hoje deverá ir ao tatame. O sorteio dos confrontos foi realizado ontem e o primeiro desafio do brasileiro, 14º no ranking mundial da categoria até 60 kg, será contra Soukphaxay Sithisane, de Laos. Quem avançar terá pedreira pela frente; o sul-coreano Won Jim Kim, atual nono melhor do mundo.

Independentemente de quem tiver pela frente, o são-bernardense – que iniciou a carreira no Clube Mesc, mas desde 2013 é atleta do EC Pinheiros, na Capital – acredita que pode surpreender. “É uma competição que tudo pode acontecer, é a competição que mais acontece surpresa, eu não sou cabeça de chave, não sou favorito, mas já lutei com todos ali, já ganhei da maioria ali, então eu sei o que esperar de cada luta e, como falei, é uma competição que tudo pode acontecer, surpresa é o que não falta”, disse Eric Takabatake, recentemente, ao Globoesporte.com.

O fato de o judô do Brasil ter certa tradição nos Jogos (quatro ouros, três pratas e 15 bronzes), por outro lado, não coloca carga extra sobre as costas do atleta. “A maioria das pessoas veem como uma pressão, mas eu vejo isso como uma inspiração. Vejo como algo que é possível. Lembro bem de Londres-2012, assisti na TV e recordo do (Felipe) Kitadai conquistar medalha (de bronze). Para mim foi incrível! Era um cara que eu treinava junto e ele está ali, medalhando na Olimpíada e ganhando de medalhistas mundiais. Então, levo isso como inspiração. O judô ter esse retrospecto positivo de medalhas nos Jogos só me deixa mais esperançoso de saber que é possível e espero, se Deus quiser, trazer a minha também”, concluiu.

OUTROS ESPORTES

O Brasil estará em ação em outras modalidades hoje. O handebol masculino, que conta com três jogadores nascidos no Grande ABC (Felipe Borges, Leonardo Terçariol e Gustavo Rodrigues), estreia contra a Noruega, às 21h. Mais tarde, a Seleção de vôlei masculino encara a Tunísia. Brasileiros ainda disputarão provas no vôlei de praia e na esgrima.