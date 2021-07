Dono do Bar do André, Adalberto Copcinski morre de Covid-19 aos 58 anos

Daniel Tossato



23/07/2021 | 04:07



Proprietário do Bar do André, Adalberto Copcinski, 58 anos, morreu no início da tarde de ontem, vítima de Covid. Ele comandava o estabelecimento, um dos mais tradicionais da cidade, há quase 40 anos.

A morte de Adalberto causou comoção nas redes sociais. Políticos, como o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), enviaram condolências aos familiares em rede social.

O irmão de Adalberto, o advogado Sandro Copcinski, 57, relembrou que o bar sempre foi querido pelos familiares, mas que foi Adalberto quem realizou as mudanças mais profundas para transformar o estabelecimento, que fica em uma esquina da Rua Imperatriz Leopoldina, no bairro Nova Petrópolis, em um dos bares mais icônicos de São Bernardo e do Grande ABC.

“Ele foi visionário. Sempre trabalhou para inovar o bar. Pensava no cardápio, nas reformas. Foi pioneiro em fazer um teto retrátil no bar. Mas ele inovou sem deixar suas raízes de lado. Era na cozinha que mantinha o elo com meus pais, principalmente com minha mãe, já que muitas das receitas foram idealizada por ela”, declarou o advogado, visivelmente emocionado. “A cidade não perde só um dono de bar, mas homem que atuava em diversas empreitadas sociais, sem que muitas pessoas soubessem. Ele vai deixar muita gente órfã”, emendou o irmão.

Outro bar tradicional da cidade, o Bar do Freguês, na ativa desde 1947, também emitiu o pesar na rede social. “Com muita seriedade e trabalho, Adalberto deixa seu legado para a família e amigos. Assim como todos seus ensinamentos e sorrisos. Boa jornada”, desejou. Diversos clientes também postaram fotos e mensagens para relembrar os momentos que viveram com Copcinski no Bar do André.

Adalberto era separado e deixa uma filha de 34 anos e um filho de 30, que atuava com o pai no estabelecimento desde os 14. Ele foi enterrado ontem, no Cemitério da Vila Euclides, em São Bernardo.