Larissa Manoela estaria namorando o ator André Luiz Frambach

22/07/2021 | 10:10



Depois de sofrer pelo término do namoro com Leo Cidade e ser apontada como o novo amor de sua melhor amiga, parece que agora Larissa Manoela está namorando novamente. Pelo menos é o que afirma o jornal Extra. De acordo com o veículo, a atriz teen estaria conhecendo melhor André Luiz Frambach, com quem formou um par romântico no filme Modo Avião.

Oficialmente solteira desde fevereiro, ela se reencontrou com o galã e a paixão falou mais alto. Isso porque André também esta sozinho desde que terminou a ralação com a atriz Rayssa Bratillieri, em janeiro.

E mesmo que eles não falem nada sobre o romance publicamente, o casal apareceu juntinho na noite da última segunda-feira, dia 19, em um encontro com o ator Eike Duarte e sua mulher, Natália Vivacqua.