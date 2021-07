Sammy Lee lamenta separação e esclarece que filho não será afastado de Pyong

22/07/2021 | 08:10



Após anunciar o fim de seu casamento com Pyong Lee, Sammy voltou a usar as redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 21, para falar sobre o término e esclarecer os rumores de que o filho deles, Jake, seria afastado do pai.

Jake sempre será filho do Pyong, é óbvio que eles vão conviver. Peço empatia e respeito pela minha dor, escreveu ela em um comunicado no Stories.

Sammy ainda lamentou o momento difícil que está passando, citando também a morte recente da própria mãe:

Perder minha mãe e o fim do meu casamento está sendo difícil em um nível que eu nem vou conseguir explicar aqui.Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio, é muito importante saber que não estou sozinha. Eu amo vocês, finalizou.

Ela anunciou o fim do casamento após Pyong Lee aparecer debaixo do edredom com outra participante do Ilha Record em um vídeo promocional do reality show. Na chamada, a Record TV ainda associa a cena à uma suposta traição, sem dar mais detalhes sobre o ocorrido.

Segundo Leo Dias, Pyong teria traído Sammy com a participante Antonela Avellaneda, ex-BBB4. Os dois teriam ficado durante as gravações do reality show e após o trabalho, quando estiveram juntos em um hotel em Paraty.

Quando as especulações começaram, Sammy até chegou a desmentir a traição, afirmando que era difícil saber do assunto, mas que o marido não tinha caído na tentação. Pyong se mantém calado diante o assunto. Ele apenas deletou as imagens e vídeos em que divulgava fazer parte do programa da Record TV.

Já a emissora afirmou, durante coletiva de imprensa do programa, que só assistindo e entendendo o contexto para saber o que realmente aconteceu.

Por outro lado, o mesmo colunista afirma que a separação pode ser fake, uma vez que fontes viram os dois juntos no domingo, dia 18, em um shopping em Alphaville, em São Paulo. Já na terça-feira, dia 20, os dois estavam de mudança para um condomínio na mesa região.