Bancada tucana na região inicia movimento pró-Rodrigo Garcia

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 10:13



Parte da bancada tucana do Grande ABC deflagrou movimento a favor da candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo do Estado no ano que vem, em contraponto à potencial campanha do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes.

O presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), e o vereador e ex-vice-prefeito da cidade Beto Vidoski (PSDB) assinaram, em conjunto, projeto de lei que concede título de cidadão são-caetanense a Rodrigo Garcia. A estratégia também foi adotada pelo líder do prefeito Paulo Serra (PSDB) na Câmara de Santo André, vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB).

A concessão de título de cidadão é comumente utilizada pela classe política para potencializar eleitoralmente uma figura pública. O ex-governador Márcio França (PSB), por exemplo, foi agraciado com a honraria em cidades do Grande ABC pouco antes de entrar na disputa eleitoral em 2018, quando ele foi superado no segundo turno, e por pequena margem de diferença, para o atual governador paulista, João Doria (PSDB).

“A gente percebe que há olhar diferenciado do governador Doria com o Grande ABC, postura essa que estendemos ao trabalho do Rodrigo Garcia. Foi ele quem capitaneou a ajuda para concluir o hospital em Ribeirão Pires, que vai desafogar os equipamentos de São Caetano, ele quem liderou discussão de repasse para melhoria na malha viária da cidade, foi ele quem teve olhar diferenciado com relação à estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos)”, sustentou Pio. “É um reconhecimento pelo que ele fez e pelo que ele vai fazer como governador do nosso Estado.”

Discurso semelhante foi adotado por Minhoca para justificar a homenagem a Rodrigo Garcia. “O governo do Estado, por meio do Rodrigo Garcia, teve carinho com a região, principalmente com Santo André, apostando na requalificação da Avenida dos Estados, no suporte na área da saúde com leitos contra a Covid-19, em atuação conjunta com nosso prefeito Paulo Serra. Por eu ter ampliado o leque de contatos pelo Interior, vi o quanto ele fez por prefeitos do nosso Estado. E quanto pode fazer pela nossa cidade. Político correto, justo, novo, trabalhador, que tem muito o meu perfil ligado ao trabalho, ir atrás, tirar do papel. Possivelmente será nosso governador.”

Minhoca criticou, inclusive, quem aposte na candidatura de Alckmin. “Eu nunca vi um time marcar gol tocando a bola para trás. A renovação do nosso Estado é com Rodrigo. Não podemos ter um governo tartaruga, lento, preso ao passado. Precisamos de ousadia.”

Pio sustentou que quer construir uma frente parlamentar tucana no Grande ABC e Região Metropolitana a favor da candidatura de Rodrigo. “Respeitamos a liderança dos prefeitos da nossa região, mas nós, como correligionários do Rodrigo, entendemos que é perfeitamente possível fazer um ato grande pró-Rodrigo.”

O Grande ABC tem três prefeitos tucanos – Paulo Serra, Orlando Morando (São Bernardo) e Claudinho da Geladeira (Rio Grande da Serra) –, além do ex-prefeito José Auricchio Júnior (São Caetano), que espera por recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para saber se volta à cadeira no Palácio da Cerâmica.

Nas últimas semanas, Alckmin tem intensificado agendas com políticos que já o apoiaram no passado na tentativa de construir um bloco para rivalizar com Rodrigo – o ex-governador quer entrar na corrida eleitoral como troco a Doria, seu pupilo político e que, na visão de Alckmin, o traiu na eleição de 2018, quando a candidatura presidencial liderada pelo ex-governador paulista foi um fiasco.