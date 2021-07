Internautas especulam término entre Lipe Ribeiro e Maju Mazalli - e já shippam o influenciador com Victória Villarim

20/07/2021 | 11:10



Lipe Ribeiro está solteiro novamente?! Internautas acreditam que sim! Apesar de o ex-A Fazenda 12 e sua então companheira, Maju Mazalli, não terem se pronunciado oficialmente em suas redes sociais, alguns fãs com olhos mais atentos perceberam que o rapaz excluiu as fotos ao lado da influenciadora, enquanto Maju teria postado uma indireta para o empreendedor.

Através do Stories do Instagram, Mazalli postou uma série de imagens que mostravam um longo texto sobre seguir em frente ao se relacionar com pessoas que não te dão o devido valor, e sobre a diferença entre amor e apego. Antes do texto, ela escreveu:

Um textinho porque sei que sempre tem alguém precisando lembrar disso.

Pouco depois, a influenciadora ainda publicou um vídeo esclarecendo o motivo de ter decidido publicar o texto em questão em suas redes:

- Olha só, queria falar pra vocês desse texto que eu postei mais cedo. Foi um porradão na minha cara e na de muita gente, porque assim, eu ainda falei: Vou postar porque sempre tem gente precisando ler, e tinha muita gente precisando ler esse texto, juro. Fiquei muito feliz porque é uma chance de um novo recomeço para todo mundo que está passando por mil coisas aí. Estou aqui para ajudar vocês.

Tanto no feed de Maju quanto no de Lipe não se encontram mais imagens do casal, e a foto mais recente publicada pelo influenciador digital traz a seguinte legenda - além de uma brincadeira do rapaz sobre ele não valer nem uma coxinha:

Pode entrar, só não repara a bagunça.

Apesar de os dois aparentemente estarem tentando lidar com o assunto discretamente, o tema já virou alvo de comentários dos internautas.

Mas, se for depender dos fãs, Ribeiro não fica solteiro por muito tempo! Os boatos de término mal começaram e alguns internautas já passaram a shippar o rapaz com a também ex-A Fazenda 12 Victória Villarim - que, supostamente, também teria ficado solteira há pouco tempo:

Tá rolando algo entre a Victória Villarim e o Lipe Ribeiro??